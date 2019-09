Sampdoria | niente conferenza stampa per Di Francesco | i motivi

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 13 settembre 2019) Brutta partenza per lain campionato. Due sconfitte pesanti sia dal punto di vista del punteggio (0-3 con la Lazio, 4-1 con il Sassuolo) sia dal punto di vista tecnico. La squadra ha fatto vedere poco delle idee di Eusebio Die tanti limiti difensivi. La partenza di Andersen ha evidenziato ancor di più il problema, la qualità di Praet faceva la differenza in avanti. Problemi che si ripercuotono anche sulladella vigilia. Il tecnico blucerchiato non si presenterà davanti allaalla vigilia della gara contro il Napoli. La decisione è stata presa di comune accordo con la società, che chiede alla squadra una prova di carattere, seppur su un campo difficilissimo come il San Paolo.

