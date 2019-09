PS4 | la beta dell' aggiornamento di sistema 7 00 è ora disponibile

La Beta di CoD Modern Warfare inizia oggi 12 settembre su PS4 : durata e come partecipare : Da settimane i fan attendevano l'uscita della Beta di CoD Modern Warfare. Ed oggi, 12 settembre 2019, la loro fame è stata saziata dagli sviluppatori di Infinity Ward e dal publisher Activision. Almeno su PlayStation 4: la console di ultima generazione a marchio Sony va infatti ad accoglierne in data odierna la versione di test del nuovo capitolo di Call of Duty, con un'esclusiva temporale sulla rivale Xbox One e sugli utenti che giocano su PC. ...

Beta di Monster Hunter World Iceborne al via : data - orari e contenuti su PS4 e Xbox One : Monster Hunter World Iceborne si prepara a fomentare tutti coloro che hanno apprezzato l'ultima incarnazione della celebre saga di casa Capcom. La compagnia giapponese - già "mamma" di Street Fighter, Resident Evil e Devil May Cry - ha infatti intenzione di lanciare la grande espansione del suo Monster game il prossimo 6 settembre, rendendola disponibile per il download o l'acquisto in versione scatolata da parte di tutti i cacciatori virtuali ...

Annunciata una beta per Monster Hunter : World Iceborne su PS4 ed Xbox One : Tramite un comunicato stampa, Capcom ha annunciato che è in arrivo una speciale beta per Monster Hunter: World Iceborne su PS4 ed Xbox One. Per essere più precisi le due sessioni diverse a seconda della piattaforma utilizzata. Inoltre è stato annunciato la beta vera e propria partirà dal 30 agosto, mentre i pre-load dal 28 dello stesso mese.Le quest relative a Great Jagras (principiante), Banbaro (intermedio) e Tigrex (avanzato) saranno ...

PS4 : Sony ha già spedito gli inviti per la beta del nuovo aggiornamento firmware : Tramite un recente post sul famoso sito RestEra, Sony ha fatto sapere di avere già mandato gli inviti per provare la versione beta del nuovo aggiornamento firmware di PS4. Questo vuol dire che alcuni fortunati giocatori avranno l'occasione di provare in anteprima le nuove funzionalità introdotte dall'aggiornamento 7.00.La nuova patch va ad ampliare e potenziare i party su PS4, che ora potranno ospitare 16 giocatori, sarà inoltre migliorata anche ...