Ornella Vanoni | sesso e droga | «Gli uomini oggi? Tutti froc* per colpa delle modelle

Fonte : attualitavip.myblog

(Di venerdì 13 settembre 2019) “Avanza un esercito di pseudo momagre se non anoressiche, sempre arrabbiate perché non mangiano, davanti al quale il maschio fugge sollevato” unascatenata a ottantacinque primavere parladonne moderne, i soldi guadagnati (e persi) nella sua carriera e dei suoi amori e del rapporto con la. Le donne moderne provocano una moria di maschi: “Le femministe non ci sono più – ha fatto sapere a “Vanity Fair” – Esistono le donne che ce l’hanno fatta e sono molte, anche se non si può certo dire che in assoluto la donna viva un gran momento. Chiede all’uomo cose inutili: “Quanto guadagni?” o “Che lavoro fai?”, e intanto avanza un esercito di pseudo momagre se non anoressiche, sempre arrabbiate perché non mangiano, davanti al quale il maschio fugge sollevato: “Sei questa? Allora tu stai a casa tua che io sto a casa mia”. Poi ci stupiamo che siano ...

0zen_ : Stamattina sono un incrocio tra il Mago Forest e Ornella Vanoni ? - alfredofisher : Non dirmi niente (Don't make me over) de Ornella Vanoni -