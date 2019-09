No al suicidio del Pd

Fine vita - la lettera di Remo Cerato prima del suicidio assistito : "Politica senza coraggio" : La straziante lettera del 58enne di Germagnano (Torino) ex dipendente della Cartiera, morto due giorni fa per una grave...

In occasione della Giornata Mondiale per la Prevenzione del suicidio 3 adolescenti raccontano in prima persona le loro storie di autolesionismo : Il suicidio, nel mondo, è la seconda causa di morte tra giovani e giovanissimi. In Italia circa 200 decessi all’anno riguardano ragazzi sotto i 24 anni. La tendenza al suicidio è in calo, rileva ISTAT, ma cresce il fenomeno dell’autolesionismo tra gli adolescenti. In occasione della Giornata Mondiale per la prevezione del suicidioe in concomitanza del convegno scientifico “Bambini, adolescenti e suicidio: una nuova emergenza”all’Ospedale ...

Torino. Giornata mondiale della prevenzione del suicidio : Si terrà a Torino il 10 settembre, presso l’Auditorium della Città Metropolitana di Corso Inghilterra, il convegno “Giornata mondiale della

Matteo Salvini e l'augurio di suicidio - finisce male per il giornalista della Rai : "Inaccettabile. Ingiustificabile. Gravissimo". È il duro commento di Fabrizio Salini, ad Rai, raggiunto al telefono dall'Adnkronos, a proposito del post del giornalista Fabio Sanfilippo che invitava Matteo Salvini al suicidio. "La Rai non tollera e non tollererà comportamenti e affermazioni che nien

Cecilia Strada : "Un naufrago della nave Alan Kurdi ha tentato il suicidio" : L'ex presidente di Emergency si trova a bordo dell'imbarcazione ferma al largo di Malta con 13 migranti

Bufera per il post del giornalista che prevede il suicidio di Salvini. Renzi gli esprime solidarietà : Ha sollevato un polverone il post su Facebook di un giornalista Rai, in cui si prevedeva il suicidio di Salvini per la sconfitta politica subita. La Rai ha avviato un procedimento disciplinare urgente nei confronti del giornalista. solidarietà per l'ex ministro degli Interni da parte del Partito Democratico.Continua a leggere

Giornata Mondiale per la Prevenzione del suicidio - Telefono Amico : “Quasi mille segnalazioni ogni anno” : «ogni anno riceviamo circa mille segnalazioni da parte di persone che pensano al Suicidio o temono che un proprio caro possa suicidarsi». A renderlo noto, in occasione della Giornata Mondiale per la Prevenzione del Suicidio, è Monica Petra, presidente dell’organizzazione di volontariato Telefono Amico Italia, che da oltre 50 anni si prende cura, al Telefono e via mail, delle persone che hanno bisogno di aiuto garantendo il totale anonimato. La ...

Giornata Mondiale del suicidio : è la 2ª causa di morte tra i giovani : Il Suicidio, nel mondo, è la seconda causa di morte tra giovani e giovanissimi. In Italia circa 200 decessi all’anno riguardano ragazzi sotto i 24 anni. Il tendenza al Suicidio è in calo, rileva ISTAT, ma cresce il fenomeno dell’autolesionismo tra gli adolescenti. Al Bambino Gesù, le richieste urgenti in pronto soccorso per ideazione e comportamento suicidario sono aumentate di 20 volte in 8 anni. Nella Giornata Mondiale di Prevenzione del ...

Alec Holowka : dopo il suicidio un lungo ricordo del collega Scott Benson : La scorsa settimana è purtroppo stata la settimana della storia di Alec Holowka e del tristissimo epilogo di una vicenda che forse non verrà mai davvero rivelata e spiegata in toto ma che al momento è costata una vita e ha avuto un impatto importante su quella di altri. Alec Holowka era un artista e uno sviluppatore talentuoso che ha avuto un ruolo fondamentale nella creazione di una piccola perla come Night in the Woods ma era anche un uomo con ...

Paolo Becchi e "il suicidio di massa" del M5s : Rousseau - l'unico modo per fregare il "traditore Grillo" : Un "suicidio politico di massa". Paolo Becchi, in un video rilanciato dal sito Byoblu creato dal grillino "critico" Claudio Messora, condanna senza mezzi termini l'inciucio tra Pd e M5s e la campagna per il sì nella votazione online sulla piattaforma Rousseau. Leggi anche: "Cari iscritti, vi ricorda

Sindrome delle gambe senza riposo associata a rischio triplo di suicidio e autolesionismo : Un team di ricerca internazionale guidato da ricercatori cinesi e americani ha trovato una forte associazione tra la Sindrome delle gambe senza riposo (o RLS) e il rischio di autolesionismo e suicido. Per chi soffre di questa misteriosa condizione, le cui cause sono ancora incerte, tale rischio sarebbe triplo.Continua a leggere

Tredici 3 è su Netflix : cast e personaggi della nuova stagione dicono addio al suicidio di Hannah Baker : Tredici 3 è su Netflix oggi, 23 agosto, con i suoi Tredici episodi. Sembra un gioco di parole ma non lo è perché gli abbonati della piattaforma dalle nove di questa mattina potranno iniziare la loro maratona concentrandosi su un nuovo mistero, un altro "caso" da risolvere. Messo da parte per sempre il suicidio di Hannah Baker che ha tenuto compagnia al pubblico per le prime due stagioni della serie, Tredici 3 si concentrerà su un omicidio già ...

Jeffrey Epstein "tre 12enni in regalo"/ Racconto choc e testamento prima del suicidio : Caso Jeffrey Epstein: due giorni prima del presunto suicidio firmò un nuovo testamento. Racconto choc dalla Francia, 'tre 12enni in regalo per molestie'

JEFFREY EPSTEIN : 'TESTAMENTO DUE GIORNI PRIMA DEL suicidio'/ Unico erede il fratello : JEFFREY EPSTEIN firmò il suo testamento due GIORNI PRIMA del suicidio in cella: una scelta che a questo punto non sembra dettata dal caso...