Incendio Notre Dame | architetto | “La Cattedrale è ancora in pericolo”

Notre Dame - inquinamento da piombo - esposto ambientalista in Procura : “Lasciati a subire le ricadute tossiche” dell’Incendio : Robin dei Bois, associazione francese per la difesa dell’ambiente, venerdì ha sporto denuncia contro ignoti per le emissioni di piombo causate dall’incendio del 15 aprile scorso della cattedrale di Notre-Dame a Parigi, accusando le autorità di aver reagito in ritardo e in assenza di trasparenza. “Le autorità competenti, diocesi inclusa hanno omesso di portare soccorso alle popolazioni permanenti, temporanee e ai lavoratori e ...