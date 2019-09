Ascolti tv | dati auditel del 12 settembre | vince Un Passo dal cielo

Fonte : tvzap.kataweb

(Di venerdì 13 settembre 2019)tv, prime time Daniele Liotti oramai saldamente al comando nel posto che fu di Terence Hill vede l’esordio della quinta stagione di Undalcoronato dal successo con la vittoria nel prime time televisivo. La prima puntata, andata in onda su Rai1, è stata vista infatti da 4.333.000 telespettatori (share del 21,2%) ottenendo il gradino più alto del podio. Secondo posto per Canale 5 con il film Cinquanta sfumature di rosso, il thriller erotico tratto dalla celebre saga letteraria è stato seguito da 2.331.000 telespettatori con uno share dell’11,4%. Terzo posto per Retequattro con Dritto e rovescio che ha incassato 1.588.000 telespettatori e uno share dell’8,89%. A seguire, su Italia1 il film Fast & Furious 7 è stato visto da 1.467.000 telespettatori (share 7,47%) mentre la pellicola trasmessa da Rai3 Fuori controllo ha conquistato 1.152.000 ...

NardellaIt : RT @francescagraz1: #RAI,in crisi i programmi dell'era sovranista : discussione in Cda sul calo ascolti Rai1. Tante trasmissioni in diffico… - francescagraz1 : #RAI,in crisi i programmi dell'era sovranista : discussione in Cda sul calo ascolti Rai1. Tante trasmissioni in dif… - italiaserait : Ascolti TV Giovedì 12 settembre 2019: Day Time. Ecco i dati auditel di tutta la giornata -