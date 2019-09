Almanacco del 13-09-2019 ore 07 | 30

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 13 settembre 2019) l’del giorno e siamo arrivati a venerdì e venerdì 13 settembre Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Giovanni Crisostomo vescovo e dottore noi oggi Vogliamo parlare però del nome Francesca così da Giovanni a Francesca il passo è breve vero derivante dall’ antico alto tedesco Frank Che vuol dire Franco cioè appartenente al popolo dei Franchi è stato usato in seguito per indicare i francesi Come evidente nel latino fransiskus trasformato si fanno in francese antico Francois La sua diffusione è Benito intorno all’anno mille e oggi tre nomi più diffusi in Italia Scusate se è poco è semplice Francesca è generosa attenta alle esigenzeanche se si mostra Spesso Troppo suscettibile indipendente realista non si sa mai per vinta e lotta per raggiungere i propri obiettivi e portata per le professioni con risvolti psicologici in grado di coinvolgere ...

