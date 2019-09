Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2019) Poco fa mi è arrivata la notizia dell’ennesimo rogo tossico in un impianto di rifiuti nella notte: questa volta di pneumatici a. Rilevanti le quantità incendiate. Gli pneumatici sono costituiti da gomma vulcanizzata, acciaio e tessuti. La loro combustione genera micidiali polveri sottili che contengono vari inquinanti: dagli incombusti, la cui natura è la più varia, ai Cov (composti organici volatili), agli Ipa (idrocarburi policiclici aromatici). Inoltre vengono generati ossidi di zolfo e di carbonio. Più elevata è la temperatura di combustione e più le polveri sono piccole, e quindi inalabili, con massimizzazione del rischio alla salute pubblica in rapporto al tipo di inquinante trasportato dalla polvere (sottile, ultrasottile, nanopolveri). È veramente, schizofrenico e suicida che, a seguito della chiusura dell’importazione di rifiuti da parte della ...

Cascavel47 : Roghi tossici, un altro caso a Battipaglia. Assurdo che lo Stato non intervenga - TutteLeNotizie : Roghi tossici, un altro caso a Battipaglia. Assurdo che lo Stato non intervenga - PupiaTv : Roghi tossici, il Meetup Albanova incontra il sindaco di San Cipriano d'Aversa per una 'sinergica battaglia' -… -