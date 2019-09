Programma beta EMUI 10 già pieno su Huawei P30 e P30 Pro? Numero massimo di partecipanti

Anche per l’Italia il Programma beta EMUI 10 per i Huawei P30 : come farne richiesta : La beta EMUI 10 è disponibile in Cina per i Huawei P30 e P30 Pro: ve ne avevamo parlato nel tardo pomeriggio della giornata di ieri 6 settembre. La notizia che è rimbalzata subito dopo (come riportato da 'HDblog.it'), però, riguarda gli esemplari venduti in Italia, per i quali è adesso possibile richiedere la partecipazione al programma beta (nell'ambito dei modelli no brand, ci teniamo a precisarlo fin da subito). come fare per ricevere la ...