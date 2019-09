Palermo : 'Settembre Unesco' per scoprire l'arabo normanna (3) : (AdnKronos) - Ad ognuno dei 13 siti, alcuni pressoché sconosciuti, toccherà una giornata di 'scoperta', o riscoperta, tramite visite guidate gratuite e incontri, affidati alle numerose associazioni che da sempre si battono per la valorizzazione del territorio e dei beni culturali. Un programma che a

Palermo : ‘Settembre Unesco’ per scoprire l’arabo normanna : Palermo, 12 set. (AdnKronos) – Sollazzi normanni, qanat arabi, chiese medievali, bagni termali. Perché l’anima dell’arabo normanno di Palermo non è fatta solo dei nove monumenti iscritti al percorso riconosciuto dall’Unesco ma si srotola lungo altri tredici luoghi che rispondono ai canoni dello stile del XII secolo. Siti che hanno tutte le carte in regola per entrare in un circuito spaziale e temporale, oltre che ...