Nel cuore della Terra per imparare a vivere su altri pianeti

Un insolito evento Nel cuore della Via Lattea cattura l’attenzione degli astronomi : Nel cuore della Via Lattea un insolito evento ha catturato l’attenzione di un team di astronomi: si tratta di giganti bolle che sprigionano onde radio e sembrano essere il risultato di un’esplosione energetica avvenuta nei pressi del buco nero supermassiccio della nostra galassia, milioni di anni fa. Questo – riporta Global Science – è quanto emerge da un nuovo studio pubblicato su Nature che ha osservato questa insolita ...

Lorenzo e Lorenzo - amici del cuore morti Nello stesso modo a 9 anni di distanza : Lorenzo e Lorenzo. stesso nome, stesso tragico destino. Erano amici del cuore Lorenzo Guarnieri e Lorenzo Lunghi. Sono cresciuti insieme, a Firenze, con le stesse passioni e se ne sono entrambi andati per un incidente stradale a 9 anni di distanza. Il primo, Guarnieri, è morto il 2 giugno 2010, travolto e ucciso da un uomo a bordo di uno scooter che guidava sotto l’effetto di alcol e droga. Aveva 17 anni. Lorenzo Lunghi, che era suo coetaneo, è ...

Continuano le riprese de Il Commissario Ricciardi - Lino Guanciale gira Nel cuore di Napoli : Continuano le riprese de Il Commissario Ricciardi, l'eroe dei romanzi di Maurizio De Giovanni che nella serie TV Rai ha il volto di Lino Guanciale. Dopo Taranto, la troupe televisiva si sposta nel cuore partenopeo, fulcro della storia. Come riporta Fanpage.it, dal 9 al 13 settembre, il centro di Napoli diventa il set ideale per le vicende del Commissario. L'attore, il cast e la troupe saranno impegnati in quasi una settimana intera di ...

Lutto Nel mondo del cinema : la splendida attrice è morta per un attacco di cuore : Lutto nel mondo del cinema per la scomparsa Carol Lynley. L’attrice americana, che è entrata nel cuore del grande pubblico con il suo fascino e la sua bellezza, con la storica pellicola “L’avventura del Poseidon”, è morta lo scorso martedì 3 settembre all’età di 77 anni. Secondo quel che riferisce “The Hollywood Reporter”, l’attrice si trovava nella sua casa di Pacific Palisades in California e ha avuto un attacco di cuore. Il cinema americano è ...

Nicolò Bongiorno - si commuove in diretta/ 'Questa serata Nel cuore. Spero che...' : Nicolò Bongiorno, secondo figlio di Mike, ha vinto il Premio 'Firenze Archeofilm' per il docu-film 'I leoni di Lissa', un reportage sottomarino a 110 metri di profondità.

Nuovo attentato Nel cuore di Kabul : Afghanistan ancora in bilico : In Afghanistan regna ormai una situazione di stallo, un “caos controllato”. Nessuno dei due belligeranti riesce a prevalere sull’altro. L’esercito afghano non è ancora così forte e organizzato per vincere la guerra contro i talebani

La storia di Saturno nascosta negli aNelli : ha un “cuore” che vibra a frequenze : Saturno, da lontano, può apparire calmo e immobile ma l’immenso Signore degli anelli in realtà ha un ‘cuore’ che vibra a frequenze, causando variazioni nel suo campo gravitazionale. Gli anelli del pianeta – spiega Global Science – risentono delle oscillazioni del campo gravitazionale e sono lo strumento ideale per rilevare tali oscillazioni. Durante i flyby di Cassini attorno a Saturno, gli strumenti a bordo hanno osservato che la ...

GP Belgio 2019 : la griglia di partenza ufficiale. Con Hubert Nel cuore : Non è una gara come le altre quelle che scatterà alle 15.10 in Belgio, dopo l’incidente di ieri durante la Feature Race di F2 in cui ha perso la vita Anthoine Hubert. Ma lo spettacolo deve continuare, anche se con un peso enorme per tutti. Dalla pole scatterà Charles Leclerc, con accanto Sebastian Vettel. Alle […] L'articolo GP Belgio 2019: la griglia di partenza ufficiale. Con Hubert nel cuore sembra essere il primo su ...

"Una chiesa Nel cuore di Porto Cervo" : Katia Noventa Don Raimondo Satta è il parroco di Stella Maris: «Siamo una famiglia» Mentre sono seduta con lui sul muretto fuori dalla chiesa di Stella Maris e cerco di fargli un'intervista, ci interrompe una coppia di turisti francesi che sono venuti a visitare la chiesa. Stella Maris, che il Vaticano ha annoverato tra le 100 chiese più belle d'Italia, è una continua meta di pellegrinaggio. Don Raimondo Satta, parroco di Stella ...

Napoli - orrore Nella notte : 18enne accoltellato al cuore per uno sguardo di troppo : Questa notte un 18enne napoletano è stato portato sanguinante all'ospedale San Giovanni Bosco da alcuni amici. Il ragazzo, accoltellato al torace, è stato assistito immediatamente...

Nel cuore di Miley Cyrus potrebbe esserci Kaitlynn Carter : La notizia del divorzio tra Miley Cyrus e Liam Hemsworth è stato un fulmine a ciel sereno. La coppia, dopo dieci anni d'amore e otto mesi di matrimonio, si è detta addio, perché "Ha deciso che in questo momento una rottura è la migliore scelta per focalizzarsi su loro stessi e sulle loro carriere". Questa la motivazione ufficiale trasmessa dai diretti interessati tramite un comunicato; il lavoro però non sembra essere la sola/vera ragione di ...

AntoNella Fiordelisi tradita da Francesco Chiofalo : "Ho il cuore distrutto - ma non c'entrano ex" : Una storia degna delle più travolgenti in onda su Temptation Island. Solo che qui, i sentimenti messi in ballo non conoscono falò di confronto, ma repliche e ripicche via Instagram. A rimanere incastrati in questo nuovo caso di tradimento fra celebrità social sono Francesco Chiofalo, che proprio nel programma di Filippo Bisciglia ha ottenuto la popolarità mediatica, e quella che fino a poche ore fa era la sua ragazza, Alessandra Fiordelisi.La ...

Carola Varini - la fashion e food influencer con la Juventus Nel cuore - : Marco Gentile Carola Varini è una modella e imprenditrice che sta letteralmente spopolando su Instagram. La 29enne non ha mai nascosto la sua fede calcistica per la Juventus con i tifosi bianconeri pazzi di lei sui social Carola Varini è una sexy food e fashion influencer che sta spopolando su Instagram con quasi 120.000 follower al suo attivo. La giovane 29enne ha anche un passato da video designer e da modella per poi arrivare alla ...

Morto Carlo delle Piane a 83 anni. Grande amico di Pupi Avati - l’attore esordì Nel 1948 come Garoffi Nel “Cuore” di De Sica e Coletti : È Morto a 83 anni Carlo delle Piane, attore di lungo corso, figura iconica del cinema italiano con una carriera durata 70 anni e iniziata nel 1948, a 12 anni, quando interpretò Garoffi nel film Cuore, dal romanzo di De Amicis, diretto a quattro mani da Vittorio De Sica e Duilio Coletti. Nato a Roma nel 1936, in carriera ha lavorato, fra gli altri, con Totò, Eduardo De Filippo, Alberto Sordi, Roman Polanski, Vittorio De Sica, Vittorio Gassmann, ...