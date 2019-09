Fonte : ilfogliettone

(Di giovedì 12 settembre 2019) Unsulla rampa didel cosmodromo di Tanegashima ha costretto l'Agenzia spaziale, Jaxa a sospendere ildel razzo Mitsubishi con a bordo la navetta cargo Htv-8 diretta alla Stazione spaziale internazionale con circa 5 tonnellate e mezza di materiali e rifornimenti tra cui, in questo caso, anche nuove batterie al litio per la base orbitante. Circa 3 ore e mezzadelalla base del razzo si sono levate delle fiamme spente solo dopo alcune ore anche se, stando a quanto spiegato dai responsabili della Jaxa, il razzo non dovrebbe aver subito danni.In ogni caso, per ora il volo è stato sospeso fino a data da destinarsi per svolgere indagini più approfondite per individuare la causa dell incidente. È lavolta che la Jaxa si trova ad affrontare un problema simile. Il fuoco si è sviluppato alla fine del rifornimento di idrogeno e ossigeno ...

ilfogliettone : Incendio prima del lancio, l'Htv-8 giapponese non parte - - Bambinoboom : Spazio, incendio prima del lancio: l'Htv-8 giapponese non parte - qn_lanazione : Incendio del Monte Serra, l'imputato in aula: prima udienza, 'Siamo sereni' #Pisa -