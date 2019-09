I tumori fanno sempre meno paura | trovato un metodo innovativo per evitare la caduta dei

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 12 settembre 2019) La consueta e terribiledei capelli dopo un trattamento di chemioterapia ha un nemico in più. E’ stato messo a punto unperuno dei più comuni e psicologicamente devastanti effetti collaterali delle cure contro il cancro. Un team di ricercatori dell’Università di Manchester ha messo a punto unche consente di proteggere il follicolo pilifero dai farmaci anti-tumorali. Ilconsiste nell’utilizzare temporaneamente gli inibitori del CDK4/6, farmaco già approvato contro il cancro, per bloccare la divisione cellulare senza promuovere ulteriore effetti tossici nel follicolo pilifero. In test condotti in laboratorio i follicoli piliferi esposti agli gli inibitori del CDK4/6 sono risultatisensibili agli effetti dannosi dei taxani, farmaci chemioterapici utilizzati contro diversi tipi di tumore, come quello al seno o al ...

