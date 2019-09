Calciomercato Juventus | colpo Paratici | ecco il nuovo “parametro zero”

Fonte : juvedipendenza

(Di giovedì 12 settembre 2019)- Mercato appena andato in archivio conpronto a concentrarsi già in vista della prossima sessione di mercato invernale. Tante le problematiche da risolvere, soprattutto per ciò che riguarda il mercato in uscita. 4 i possibili addii certi, con Mandzukic, Emre Can, Perin e Pjaca vicini ad un addio praticamente scontato. Da valutare … More

