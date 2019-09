Tesla con guida autonoma lanciata in autostrada a 90 km h con guidatore e passeggero

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2019) È diventato virale sui social il video-denuncia pubblicato da un utente di Twitter in cui si vede unaa tutta velocità inmentre sia ilche iltore dell’auto sono palesemente addormentati. È successo nei pressi di Newton, in Massachusetts. Dakota Randall, questo il nome dell’uomo che ha fatto la ripresa, stavando quando, affiancandosi alla, ha assistito alla scena surreale e ha deciso di immortalarla: nel video si vede la testa dell’uomo al volante palesemente a penzoloni, segno di un sonno profondo, e accanto a lui un’altra persona, anche lei addormentata. Come riporta il Guardian, dopo aver constatato che entrambi gli ospiti della vettura fossero addormentati, Randall ha capito che l’auto aveva il pilota automatico impostato su una velocità di crociera di 90-95 km/h. È rimasto affiancata alla...

