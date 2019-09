Sondaggi | testa e testa tra centrodestra e M5s-Pd | ora i pochi voti di Forza Italia

Sondaggi elettorali - Lega rimane in testa : niente ripresa per il M5s - resta sotto il 17% : Sulla base degli ultimi Sondaggi realizzati da Euromedia Research non cambia il gradimento degli italiani nei partiti: in testa rimane saldamente la Lega di Matteo Salvini, inseguita a debita distanza dal Partito Democratico e dal Movimento 5 Stelle. Proprio i pentastellati sembrano non riuscire a riguadagnare consensi, rimanendo al di sotto del dato delle elezioni europee.Continua a leggere

Sondaggi elettorali : Lega in testa e Pd in ascesa - Forza Italia crolla e scende al 5% : L'ultimo Sondaggio realizzato da Swg per il Tg La7 conferma il netto primato della Lega, saldamente davanti a tutti gli altri: in recupero, comunque, il Pd, che guadagna un punto in una settimana. Più indietro il M5s e Fratelli d'Italia. crolla Forza Italia che si ferma al 5,2%, penalizzata anche dalla nascita di Cambiamo, il movimento di Giovanni Toti.

Mattarella in testa ai Sondaggi - secondo Conte. Zingaretti primo leader stacca Salvini e Di Maio : secondo un sondaggio dell’Istituto Piepoli, pubblicato da La Stampa, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, continua ad essere il politico che riscuote più fiducia, con un gradimento pari al 66 per cento. Giuseppe Conte invece occupa il secondo gradino del podio con il 60 per cento e un incremento di cinque punti rispetto all’ultima rilevazione del 27 agosto.Al terzo posto c’è il commissario ...