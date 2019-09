Nuoto – Paltrinieri preoccupato in vista di Tokyo2020 | “l’acqua molto calda è un problema”

Nuoto di fondo - Gregorio Paltrinieri : “Nella 10 km di Tokyo 2020 si partirà alle cinque di mattina - la gara sarà un po’ falsata” : Gregorio Paltrinieri ha parlato all’ANSA delle gare che affronterà a Tokyo 2020, dove al momento ha già staccato il pass (nominale) nella 10 km del Nuoto di fondo. L’azzurro però dovrebbe prendere parte anche alle gare in corsia sulla distanza degli 800 e dei 1500 metri stile libero. Si partirà all’alba nipponica nella 10 km delle Olimpiadi il prossimo anno: “L’acqua molto calda è un problema per la 10 km di Tokyo, ...

Nuoto di fondo - Gregorio Paltrinieri : “Faceva caldo - sono partito piano per poi rimontare. Pensavo di aver vinto - voglio tornare in Giappone da protagonista” : È andato in scena oggi, in quel di Tokyo, il test olimpico nelle acque Giapponesi in vista dei Giochi del prossimo anno per quanto riguarda il Nuoto di fondo: una 10 chilometri molto confusa, tra caldo, acque sporche e problemi ai trasponder. Successo dubbio all’australiano Kei Edwards davanti al nostro Gregorio Paltrinieri, che a primo impatto sembrava aver vinto. Questo il commento a caldo alla FIN dell’azzurro: “Faceva molto ...

Nuoto di fondo : Paltrinieri primo nel test olimpico della 10 km ma il cronometro va in tilt. Preoccupa il caldo : Nel weekend appena trascorso il buon Gregorio Paltrinieri il suo tuffo in quel che sarà a Cinque Cerchi tra un anno l’ha fatto. Greg infatti ha preso parte dal test olimpico della 10 km a Tokyo per sondare le condizioni dell’acqua e farsi un’idea del clima. Inutile dire che c’è Preoccupazione. Alle 5 del mattino il termometro sfiorava i 30°C e la gara ha visto l’americano Jordan Wilimovksky doppiato e costretto al ...

Nuoto - Olimpiadi Tokyo 2020 : Gregorio Paltrinieri - prosegue il sogno dell’accoppiata 1500 sl-acque libere : Gregorio Paltrinieri? Promosso. L’esito dei Mondiali 2019 di Nuoto per il campione carpigiano è positivo. Vi erano delle incognite sulla gestione di due settimane di gare. Conciliare le acque libere e la piscina non era facile ma Greg si è cimentato senza incertezze conquistando un oro “inedito” negli 800 stile libero, un bronzo nei 1500 stile libero, un argento nella staffetta mixed del Nuoto di fondo e il pass olimpico nella ...

Nuoto - Mondiali 2019 : Paltrinieri come si proietta alle Olimpiadi di Tokyo 2020? Si può vincere ma serve il 100% : Un oro, un argento, un bronzo e un pass olimpico in tasca: è questo il bilancio di Gregorio Paltrinieri al termine dei Mondiali 2019 di Nuoto a Gwangju (Corea del Sud). Nella rassegna iridata dal sapor di test a Cinque Cerchi, il carpigiano ha voluto verificare la propria consistenza in due settimane di gare, conciliando le acque libere e la piscina. I risultati sono stati positivi perché il successo negli 800 sl, migliorando il proprio primato ...

Nuoto - Mondiali 2019. IL PAGELLONE domenica 28 luglio. Pilato da urlo - a Paltrinieri manca qualcosa. Pellegrini : gran chiusura : BENEDETTA Pilato 10 e lode: La mettiamo al pari degli ori leggendari di Quadarella, Paltrinieri e Pellegrini perchè la ragazzina di Taranto ha compiuto un’impresa straordinaria. Che grinta, che tecnica, che determinazione per la più giovane della spedizione italiana che, al debutto, va a guardare in faccia King e si arrende alla classe della americana solo a dieci metri dal traguardo. Uno spettacolo per gli occhi e per il cuore vedere il ...

Mondiali di Nuoto : Pilato - bimba d’argento. L’ultimo atto di Fede. Paltrinieri - bronzo nei 1500 : La giovanissima atleta azzurra: «Non ci credo, sono sconvolta». L’atleta, oro negli 800, arriva soltanto terzo. Quarta la staffetta azzurra

Nuoto - Mondiali 2019 : Paltrinieri è bronzo nei suoi 1500 sl - Pilato è una stella d’argento nei 50 rana dell’ultima giornata : E allora si chiude. Cala il sipario sull’edizione 2019 dei Mondiali di Nuoto. A Gwangju (Corea del Sud) va in archivio l’ultima giornata di gare e l’Italia conclude la propria esperienza asiatica con il notevole bottino di 3 ori, 2 argenti 3 bronzi. Otto medaglie che attestano l’ottima prestazione della nostra compagine, da considerare oltre agli altri piazzamenti. Andiamo quindi a raccontare quanto avvenuto ...

