Mio figlio è bipolare | non dovrebbe stare in carcere | denuncia la sorella di

Modena - dopo l’arresto ladro ringrazia un carabiniere : “Ha comprato i pannolini per Mio figlio” : Un giovane ladro modenese - anche noto in zona come il "ladro dei tombini" - dopo l'ennesimo arresto in udienza davanti al giudice ha voluto ringraziare il comandante della stazione dei carabinieri che l'ha aiutato nell'acquisto dei pannolini per il figlio.Continua a leggere

Orlando Bloom : Per Mio figlio ho sconfitto il terrore per i serpenti” : L'attore ha raccontato in un talk show come solo di recente, per mostrarsi coraggioso agli occhi del figlioletto, abbia affrontato il terrore per i serpenti che lo perseguita sin da quando era bambino. Ospite del “Late Show” condotto da James Corden, Orlando Bloom ha rivelato che per indole è portato ad affrontare le sue paure per non dar modo al panico di paralizzarlo. “Proviene dalla mia educazione, la stessa che cerco di infondere a mio ...

Sabrina Paravicini e il cancro al seno/ "Mio figlio mi ha fatto la clownterapia..." : Sabrina Paravicini e il cancro al seno. "Sto soffrendo in ospedale, ma mio figlio mi ha fatto la clownterapia". Lui è il suo principale alleato...

“Mio figlio deve nascere in Usa” - militare si fa spedire in Italia terra del Texas : La storia di un militare statunitense, Tony Traconis, un paracadutista di stanza in Veneto che voleva far nascere il figlio su suolo americano. Si è fatto spedire della terra dal giardino di casa sua ad Austin, nello stato del Texas, e l'ha portata in ospedale per poggiarvi sopra i piedi del neonato.

Sabrina Paravicini operata per il cancro : “Mio figlio prima di entrare mi ha detto ‘spero che resterai viva’. E io sono ancora in piedi” : “Ciao mamma, spero che resterai viva“. sono le parole che il figlio di Sabrina Paravicini, star di Un medico in famiglia, ha detto alla madre prima del suo ultimo intervento. L’attrice, infatti, lotta da tempo contro un cancro al seno e ha scelto di raccontare la sua battaglia via social. Nel suo ultimo post, accompagnato da una foto di lei in ospedale, condivide l’ultima operazione, “andata bene”, senza ...

L'appello della mamma di Gaetano : "Mio figlio è autistico - ha bisogno di una maestra di sostegno" : Rosa Scognamiglio Un bambino autistico di 6 anni, originario di Pompei (Napoli), rischia di non avere un'insegnante di sostegno a scuola. L'appello su Facebook della mamma: "Non lasciateci soli" Gaetano è un bambino di 6 anni con dei grandi e profondi occhi color topazio. Il suo sguardo è dolce, carezzevole ed eloquente come pochi altri. Ride di pancia, saltella sul lettone di mamma e papà con il fratellino più piccolo, Alessandro, ...

Bimbo immigrato preso a calci - la mamma : "Mio figlio voleva solo fare una carezza" : Un bambino picchiato perché voleva fare una carezza. ″È successo martedì pomeriggio, quando ero dal medico con mia sorella. Io ero l’ultima e per non far annoiare i bambini, gli ho detto di andare a giocare un po’ sotto lo studio”, dice la mamma del Bimbo immigrato preso a calci a Cosenza dal padre di una neonata a cui si era avvicinato. È poi emerso che l’aggressore è il fratello ...

«Quel calcio in pancia a Mio figlio di tre anni che non lo fa dormire» : Preso a calci perché si è avvicinato a una culla. È accaduto a un bambino di tre anni figlio di un immigrato nelle vie centrali di Cosenza. Una storia assurda e terribile. Rayem si avvicina a una carrozzina e il padre delle neonata gli tira un calcio nell’addome. Il bambino di origini nordafricane, che in quel momento era con i fratellini di 8 e 10 anni, sotto choc, viene subito soccorso dai passanti e viene chiamato il 112. «Per due ...

Tira un calcio a bimbo nordafricano di 3 anni |"Si era avvicinato al passeggino di Mio figlio" : Il bambino era assieme alla madre in uno studio dentistico e, poiché l'attesa si prolungava, la donna ha dato ai figli i soldi per il gelato e li ha fatti uscire. In strada il bambino più piccolo si è avvicinato al passeggino ed è stato colpito dal calcio.

Edoardo compie 18 anni - il padre : «Una festa per Mio figlio che è morto di tumore» : Edoardo non può festeggiare i suoi 18 anni, ma una festa ci sarà comunque. È suo padre a organizzarla per sabato 7 settembre e lo racconta al Corriere della Sera. «Sarà tutto come l’avrebbe voluto lui: con i cantanti e i deejay. E la torta, naturalmente. Sarà bianconera, visto che Edo era un tifoso sfegatato della Juventus» dice Luigi De Ecclesiis che sta preparando la festa per i 18 anni di suo figlio, morto nel novembre del 2017 per un ...