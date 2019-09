Incredibile ai Mondiali Paralimpici! Simone Barlaam e Federico Morlacchi ‘Gemelli

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Un doppio oro azzurro storico:primi ex aequo nei 100 metri farfalla aiParalimpici di Londra Davveroquanto accaduto oggi aiParalimpici di nuoto in corso a Londra. Un doppio oro azzurro, con un ex aequo storico, nei 100 metri farfalla con, che nella gara della categoria S9 hanno toccato nello stesso identico momento la piastra che chiude il tempo. I due azzurri, dunque, hanno entrambi fermato il cronometro sull’1.00.36, facendo esplodere tutti i tifosi azzurri presenti allo Stadio Olimpico di Londra. Una sorta di passaggio del testimone tra due generazioni: il più medagliato di sempre del nuoto azzurro,, ha lasciato la sua eredità al piccolo Phelps, che ha avuto modo di far parlare di sè grazie ai tre titolivinti in questa rassegna iridata. Un doppio successo speciale: ...

