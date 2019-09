Forza Nuova fa causa a Facebook per gli account chiusi Fiore | “In piazza col Tricolore

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2019) La segreteria nazionale diha dato mandato al proprio ufficio legale di procedere controItalia per il reato di diffamazione e per tutti i reati relativi all’attentato alle libertà di opinione commessi a danno del movimento per la chiusura degli. L’ufficio legale, stando a una nota, raccoglierà tutte le richieste per danni avanzate dalle migliaia di persone che hanno visto le proprie pagine di interesse lavorativo cancellate. “Solo allora potremo sapere se Roma – scrive sul profilo Twitter Roberto, leader del movimento – continua a splendere come faro del diritto o se l’asse politico-mediatico Fiano-Zuckerberg avrà avuto la meglio anche sui diritti universalmente riconosciuti”. Nel frattempo i vertici del movimento fanno sapere che sono previste altre dieci manifestazioni in altrettante città italiane per difendere il proprio ...

marcofurfaro : Saluti romani, svastiche, inni al duce. Casapound, Forza Nuova, estremisti di ogni genere. Una piazza per rivendica… - davidefaraone : Sono tornati ai numeri delle manifestazioni di Forza Nuova e CasaPound, con una differenza, che questa volta a fare… - valigiablu : Casapound e Forza Nuova rimossi definitivamente da Facebook e Instagram: «Diffondono odio» -