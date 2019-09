Stefano Oradei commosso a Storie Italiane | “Non piango di dolore”

Fonte : lanostratv

(Di martedì 10 settembre 2019)si commuove: “Non sono lacrime di dolore…” E’ stata mandata in onda oggi l’intervista diregistrata nella puntata didi ieri (fuori onda, per via dell’interruzione anticipata dovuta alla diretta speciale del TG1 da Montecitorio). Nel lungo spazio che la padrona di casa Eleonora Daniele gli ha dedicato, il ballerino si è raccontato a cuore aperto, non riuscendo a trattenere le lacrime in diversi momenti dell’intervista, ma precisando di piangere quasi di gioia, felice degli oltre dieci anni trascorsi con Veera Kinnunen. Un’intervista molto delicata e toccante quella di, che Eleonora Daniele ha saputo gestire egregiamente con la sensibilità che da sempre la contraddistingue. La storia tra me e Veera era già finita. Ci eravamo divisi prima che lei ...

