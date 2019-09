Paola Caruso | la rivelazione a Pomeriggio Cinque | “Ora posso dirlo”

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 10 settembre 2019) Tra i primi ospiti di Barbara D’Urso nella prima puntata della nuova stagione dianche. La ex Bonas di Avanti un altro è spesso presente nei salotti di Carmelita (che le ha anche permesso di incontrare la sua mamma naturale) e ha da poco annunciato di volerla come madrina del suo Michelino, il figlio avuto lo scorso marzo dall’ex compagno Francesco Caserta. Nel corso della puntata, però, la conduttrice Mediaset ha rifiutato la proposta della showgirl calabrese. “Io sono davvero onorata di questa richiesta. Ma ho ricevuto già altre proposte simili e le ho rifiutate tutte. Io tengo molto a te ma per rispetto di altri devo rifiutare. Sarò allo stesso modo madrina del cuore di Michelino”, ha spiegato la D’Urso. Che, anche se non sarà in chiesa, sarà sempre presente. Non a caso, infatti, il Battesimo del figlio diverrà trasmesso in diretta tv a ...

