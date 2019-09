Gli auguri di Maria Grazia Cucinotta per la figlia Giulia che compie 18 anni

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 10 settembre 2019) Il traguardo dei 18rappresenta un momento importante per chi lie per i genitori, cosìha voluto rivolgere i suoispeciali allaViolati diventata maggiorenne.Solitamente restia a rendere pubblico sui social il suo privato, lanon è riuscita a contenere la gioia per il compleanno della sua unica, nata dalla relazione con il marito Giulio Violati, e ha condiviso con i suoi follower alcuni momenti dei festeggiamenti per il compleanno di. Postando su Instagram lo scatto che ritrae l’intera famiglia vicino alla torta di compleanno, l’attrice e produttrice cinematografica ha scritto i suoiper la giovane. “amore per i tuoi 18. La nostra vita è cominciata da quando abbiamo sentito per la prima volta il battito del tuo cuore – si legge sul profilo social della- . E quel battito ...

Capezzone : +++Grazie per gli auguri ????, pensierini...verso la giovinezza??+++ - frankgabbani : Oggi festeggio il compleanno facendo il 'Cavaliere Templare' per la conferenza stampa di #RILive, nella sala che er… - rubio_chef : Gente malata tenuta morente in carcere, e bambini viziati a cui si insegna che dopo che hai ammazzato uno per noia… -