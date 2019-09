Coraggio | inizia la scuola

Fonte : vanityfair

(Di martedì 10 settembre 2019) Quando ero una bambina, e poi una ragazza, non vedevo l’ora chesse la. Ci sono sempre andata volentieri, per tredici anni. Alle superiori qualche volta ho bigiato, come tutti, e sento ancora il languore del cappuccino con la sigaretta fumata nel bar con le luci al neon dove ci riparavamo dalla nebbia le rare volte che «facevamo fuoco» e finiva che passavamo la mattina a ripassare. Non sono mai stata rimandata, non ho mai avuto insufficienze in pagella pur essendo tutt’altro che una secchiona. Non mi piaceva Chimica, più che altro non la capivo, e la prof Bertozzi di Latino ci dava del lei e puzzava di naftalina, letteralmente, ma vabbè. Il fatto è che era un sacco di tempo fa, e che laallora non era distante dalla vita come è adesso. Certo: andare ain una piccola città emiliana negli anni Settanta era una condizione di privilegio, anche se allora non lo ...

