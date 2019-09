Venezia | polizia locale | in manette due fratelli rumeni per borseggio

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 9 settembre 2019), 9 set. (AdnKronos) – Continuano le operazioni antiposte in essere dalladiin Centro storico e a bordo di vaporetti ed autobus. Ieri pomeriggio agenti in borghese del Nucleo operativo del Servizio Sicurezza Urbana, hanno tratto in arresto, a piazzale Roma, duedi 42 e 33 anni, entrambi con precedenti di, colti nella flagranza del reato di furto pluriaggravato, mentre si aggiravano tra i passeggeri degli autobus diretti all’aeroporto.La tecnica utilizzata dai ladri era quella consolidata: al momento della salita dei turisti sul mezzo pubblico essi si avvicinavano da tergo al malcapitato di turno, tentando di aprire borse e zaini. Dopo alcuni tentativi andati a vuoto l’operazione ha avuto successo con un turista danese, a cui la coppia è riuscita ad aprire la cerniera della borsa che portava a ...

laHantucci : @adblues Polizia, Carabinieri e Vigili da Piazza Venezia a Largo Chigi - MLGcopyright : 7 lance della polizia scortavano la nave di Costa crociere a #Venezia e un gruppo di barchini con le bandiere No G… - cjtyofevil : Lo sapete che due anni fa qui a Roma la polizia inseguì per una mezz'ora buona un'automobilista che stava facendo i… -