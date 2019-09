Tutta la Serie A con Sky-Dazn1? Su Now Tv i costi sono inferiori

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 9 settembre 2019) Dopo la stagione passata, pure per laA 2019-2020 il campionato di calcio è iniziato con l'obbligo del doppio abbonamento, a Sky ed a DAZN, al fine di poter vedere tutte le partite. Ma presto, sebbene per molti ma non per tutti, lo scenario è destinato a cambiare con il lancio, sulla piattaforma satellitare di Sky Italia, diin corrispondenza del canale 209.dal 20 settembre, il nuovo canale sulla piattaforma satellitare di Sky Il nuovo canalesarà visibile sul canale 209 a partire dal prossimo 20 settembre per i clienti di Sky che accedono ai contenuti con l'alta definizione, ovverosia con Sky Q, MySky HD e Sky HD. Chi è cliente Sky da più di tre anni, con attivi i pacchetti Sky Calcio e Sky Sport, potrà accedere asenzaaggiuntivi anziché a 9,99 euro al mese. Per i clienti con attivo il solo pacchetto Sky Calcio, invece, c'è l'accesso aa ...

