L’attività fisica fa bene al cervello | più smart chi è più allenato

Cuore - come proteggerlo con L’attività fisica : Chi soffre di patologie cardiovascolari può trarre benefici molto importanti da una vita fisica mente attiva. A dirlo è uno studio scientifico pubblicato sulle pagine della rivista Heart Journal e presentato nel corso del Congresso dell’European Society of Cardiology che si sta svolgendo in questi giorni a Parigi. Il team di ricerca, che ha lavorato sotto la guida del Dottor Sang-Woo Jeong della Seoul National University, ha monitorato i ...

L’attività fisica rende più felici dei soldi : Viva lo sport: un po’ di sano esercizio fisico rende più felici dei soldi. Lo rivela una ricerca delle università di Yale ed Oxford. “Mens sana in corpore sano”, come direbbero i latini e come conferma la scienza, nel dettaglio. Gli scienziati hanno scoperto che mentre le persone che fanno esercizio fisico regolarmente tendono a sentirsi male per 35 giorni l’anno, i non attivi aumentano questa quota di 18 giorni. ...