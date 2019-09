Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 9 settembre 2019) Saremo “sobri nelle parole”, ha assicurato il nuovo (e vecchio) presidente del consiglio nella presentazione del suo governo. E “sobrio” lo è stato davvero. Soprattutto con se stesso. Non un cenno che fosse dedicato a spiegare le differenze tra ieri e oggi, tra ildi poco più di un anno fa e quello di qui in poi. Nulla che alludesse a un ravvedimento, a una correzione minimamente significativa della retorica che appena qualche mese fa veniva sciorinata con tanta disinvoltura dall’avvocato del popolo a beneficio del gabinetto (allora) gialloverde.Ora, sarebbe eccessivo pretendere che il capo del governo si fosse coperto il capo di cenere. Tanto più che metà della sua maggioranza si aspettava, e forse ancora si aspetta, che la narrazione populista riprenda il suo corso non appena possibile. Ma se è apprezzabile che il ...

HuffPostItalia : L'acritica 'sobrietà' di Conte -