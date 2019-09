Iva di gruppo | liquidazione e versamento dell’acconto

Governo - la diretta – Riparte la trattatIva Pd-M5s. Capigruppo in riunione per un documento condiviso. Marcucci (Pd) : “Zingaretti non entrerà in squadra” : Prima lo stallo e la sensazione che il progetto fosse naufragato ancora prima di cominciare, poi l’accelerazione. Le trattative per il Governo giallorosso sono ripartite. Il segnale è arrivato alle 15.30 con una nota firmata da fonti di Palazzo Chigi: Giuseppe Conte ha fatto sapere che la poltrona da ministro dell’Interno non era mai stata richiesta da Luigi Di Maio. Un messaggio alle due parti: il nodo Viminale non blocca più il ...

M5S-PD - trattatIva in corso<br>Nuovo incontro tra i capigruppo : La trattativa è ufficialmente ripartita. I capigruppo del Pd, Graziano Delrio e Andrea Marcucci, hanno lasciato il Nazareno per recarsi a Montecitorio dove incontreranno i loro omologhi dei 5 Stelle, Francesco D’Uva e Stefano Patuanelli.I due capigruppo del partito di Di Maio, intercettati nei pressi della sede della Camera, non hanno voluto rilasciare alcuna dichiarazione prima dell'incontro. Delrio e Marcucci hanno invece solo rimarcato che ...

TrattatIva in salita M5S-PdNessun incontro tra capigruppo : Formalmente il no di Zingaretti ad un Conte bis resta, ma non si tratterebbe piu' di una posizione granitica. Quel no potrebbe trasformarsi in un si' se arrivassero dei segnali di discontinuita' dal Movimento 5 stelle sulla composizione del governo. Ovvero se M5s cambiasse alcuni 'interpreti' che hanno governato con la Lega cadrebbe il veto Segui su affaritaliani.it

Cessione Sampdoria - firmata una lettera di intenti tra Ferrero e il Gruppo Vialli : trattatIva in esclusIva fino a settembre : Le parti si sono impegnate a svolgere in esclusiva una trattativa per il passaggio di proprietà della Sampdoria da Ferrero al Gruppo che fa capo a Vialli Il passaggio di proprietà della Sampdoria dalle mani di Massimo Ferrero a al Gruppo che fa capo a Gianluca Vialli è iniziato, come certifica la lettera di intenti firmata dalle parti in cui si impegnano ad una trattativa ‘esclusiva’ fino a settembre. Alfredo Falcone – ...

Cessione Sampdoria - accelerata decisIva da parte del gruppo guidato da Vialli : Ferrero pronto a vendere : Nella giornata di domani la Sampdoria dovrebbe emettere un comunicato congiunto in cui conferma la trattativa Massimo Ferrero sembra essersi convinto a cedere la Sampdoria, mai come in questo momento il trasferimento della società è stato così vicino alla fumata bianca. Carlo Cozzoli/LaPresse Il gruppo guidato da Gianluca Vialli ha finalmente esaudito le richieste dell’imprenditore romano, presentandogli un’offerta di cento ...

Come disattIvare FaceTime di gruppo su Mac : Disabilitare FaceTime gruppo su Mac La guida uso per spegnere FaceTime sul computer Mac per evitare di essere disturbati

Le prime rateizzazioni per i Samsung Galaxy Note 10 arrIvano dal gruppo Wind Tre. Eccole : Sia TIM che Vodafone non hanno ancora stilato dei piani rateali per i Samsung Galaxy Note 10, a differenza del gruppo Wind Tre L'articolo Le prime rateizzazioni per i Samsung Galaxy Note 10 arrivano dal gruppo Wind Tre. Eccole proviene da TuttoAndroid.

Biathlon : Dorothea Wierer guida il gruppo italiano alla volta del BlinkFestIvalen : I nostri eroi tornano in scena. La squadra italiana di Biathlon si ritrova e lo farà da venerdì 29 luglio a giovedì 8 agosto nel raduno norvegese a Sandnes, nel corso del quale (ad eccezione di Lukas Hofer) parteciperà alle gare valide per il BlinkFestivalen, competizione sugli skiroll che fa parte ormai della tradizionale preparazione in vista di quel che sarà. Gli azzurri convocati sono Dominik Windisch, Lukas Hofer, Dorothea Wierer e Lisa ...

Nuoto - Mondiali 2019 : 4×100 sl - un’amarezza che profuma di futuro. Un gruppo di prospettIva che può sognare a Tokyo 2020 : Un quarto posto, soprattutto se arriva dopo aver subito una rimonta da parte dell’avversario che poi salirà sul terzo gradino del podio, lascia dietro di sé sempre un alone di amarezza e rammarico, anche se la prestazione di chi lo ottiene non lascia spazio a discussioni. L’Italia della velocità è lì, sospesa fra la gioia di una finale disputata da protagonista assoluta e di un record italiano che cancella il quartetto da podio di ...

Porto Cagliari - gruppo tedesco che gestIva le merci se ne va. Sindacato : ‘Non ha investito - favoriti Tangeri e scali tedeschi’ : L’ultima crisi sarda ha il profilo imponente delle gru montacarichi del Porto Canale di Cagliari, immobili come scheletri di metallo che guardano i moli vuoti del terminal container, tra la città e il mare. Sono giorni contati per salvare il Porto industriale Cagliaritano, frutto di un sogno di sviluppo che negli anni Ottanta puntava a trasformare l’isola nel più grande hub del transhipment mediterraneo e che ora rischia di naufragare, ...