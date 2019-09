Governo : Fornaro - ‘rotto muro Pd-M5S - ora costruire progetto’ : Roma, 9 set. (AdnKronos) – “Da parte nostra un comportamento lineare e coerente nel rispetto dell’idea che si dovesse abbattere il muro della incomunicabilità tra Pd e M5S. Un’idea che viene da lontano, dagli 8 punti di Bersani nel 2013”. Lo ha detto Federico Fornaro, capogruppo Leu, nelle dichiarazioni di voto alla Camera. “La rottura del muro di incomunicabilità tra Pd e M5S è una condizione necessaria ...

Governo : Fornaro - ‘saluto romano in piazza - perchè non lo censurate?’ : Roma, 9 set. (AdnKronos) – “La piazza che è l’espressione popolare va sempre anche quando non corrisponde alle nostre idee, ma non accettiamo lezioni democrazia da chi oggi ha manifestato davanti al Parlamento facendo il saluto romano. Sono immagini di una assoluta minoranza di quella piazza ma sono immagini che voi per primi dovreste censurare”. Lo ha detto Federico Fornaro, capogruppo Leu, nelle dichiarazioni di ...

Governo : Fornaro - ‘subito confronto per esecutivo svolta’ : Roma, 22 ago. (AdnKronos) – ‘Il tempo dei tatticismi è finito. I numeri ci sono e quindi occorre avviare al più presto, senza veti e pregiudiziali, il confronto programmatico per dare vita a un Governo di svolta di cui il Paese ha assoluto bisogno”. Lo scrive in una nota il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro. L'articolo Governo: Fornaro, ‘subito confronto per esecutivo svolta’ sembra essere ...

Governo : Fornaro - ‘no accordicchi - sì verifica esecutivo legislatura’ : Roma, 20 ago. (AdnKronos) – “La nostra posizione dall’apertura di questa pazza crisi voluta da Salvini per mera bramosia di potere è sempre la stessa: centralità del Parlamento, no ad accordicchi per prendere tempo, sì a verificare le condizioni di un Governo di legislatura che abbia ai primi posti del programma il lavoro, la lotta alle diseguaglianze economiche e la riconversione ecologica della nostra società”. Lo ...