CorSport | che paura per Elmas | lo scontro inquietante e l’urlo del calciatore

CorSport : il Belgio vince anche grazie a Mertens. Suo il gol del 2-0 : Un Mertens in biondo segna con la nazionale belga contro il San Marino. Suo il gol al 12’ minuto della ripresa, solo uno dei 4 gol che regala al Belgio la vittoria schiacciante sull’avversaria lasciata a zero reti. Mertens è partito dalla panchina, come Lukaku. L’obiettivo era di non spremerli prima della trasferta in Scozia. Dries è entrato nella ripresa e ha poggiato facilmente sottoporta firmando il 2-0. Gli altri tre gol sono stati firmati ...

CorSport : a metà della prossima settimana Insigne saprà se giocherà contro la Samp : Lorenzo Insigne è ancora alle prese con l’infortunio muscolare che lo ha colpito nel riscaldamento pre Juve-Napoli. Un problema al flessore della coscia destra che è in via di risoluzione, ma per il quale ancora non si sa se ci sarà soluzione prima della partita di sabato prossimo contro la Samp. Per avere certezza che possa scendere in campo, occorrerà aspettare la metà della prossima settimana, quando si entrerà nel vivo degli allenamenti, ...

CorSport : All-in per Wanda Nara - resta a Tiki Taka e forse anche in un’altra trasmissione : A casa Icardi hanno fatto bingo. Dopo l’All-in dell’attaccante argentino che in un sol colpo ha ottenuto il rinnovo dall’Inter e il trasferimento al Psg, anche Wanda ha avuto la riconferma a Mediaset. I eri il conduttore di Tiki Taka, Pierluigi Pardo, aveva detto di non sapere ancora se Wanda Nara sarebbe rimasta a Tiki Taka. Il problema era la causa intentata dall’argentino e da sua moglie all’Inter, che cozzava ...

La Soncini sul CorSport : “Sogno un finale in cui Wanda rinunci a Tiki Taka con poche parole : che Pardo mangi brioche” : E se l’accodo di Icardi al Psg lo avesse chiuso Raiola invece che Wanda Nara? Se lo chiede Giulia Soncini sul Corriere dello Sport, rispondendosi che in quel caso avremmo avuto grossi titoloni con il nome di Raiola che aveva fatto il miracolo e invece c’è solo Wanda. Questo, secondo la Soncini, va poco d’accordo con “la logica binaria del maschio interessato al calcio”, a tal punto che Pardo si è permesso di darle ...

CorSport : il capolavoro Marotta-Conte dimostra che il gap con la Juve può essere annullato : Quello compiuto da Marotta e Conte all’Inter è un vero e proprio capolavoro, scrive Andrea Ramazzotti sul Corriere dello Sport. Qualcosa che conferma che l’investimento fatto da Suning per portare i due ex Juve a Milano è stato ben speso. E che dimostra che “il gap con i campioni d’Italia può essere accorciato sensibilmente. Se non addirittura annullato”. In otto mesi all’Inter, Marotta ha rivoluzionato il club, sia ...

CorSport : la difficoltà nelle cessioni per la Juve è che a Torino i calciatori stanno troppo bene : Roberto Perrone sul Corriere dello Sport commenta il fatto che l Juve non sia riuscita a smaltire i suoi esuberi nel corso del mercato ad abbia dovuto escludere nomi come Can e Mandzukic dalla lista Champions. L’unico che gli è riuscito di eliminare è stato Chiellini che invece sarebbe stato di sicuro importante per la difesa ella Juve. Una vera disfatta per i bianconeri e una bocciatura per paratici, ma Perrone prova a spiegare il perché ...

CorSport : Milik in dubbio anche per la Sampdoria : È stata un’estate un po’ tormentata per Arek Milik che lo ha visto prima protagonista di numerose voci di mercato e poi infortunato e quindi fuori dal gioco. Arek non è ancora riuscito a giocare la su prima gara in questa stagione e non è ancora tornato ad allenarsi col gruppo. Per adesso Milik è in Polonia dove sta seguendo una tabella personalizzata per smaltire il problema rimediato nel corso della tournée negli States che gli ha ...

CorSport : tutti sbagliano - ma spetta ad Ancelotti evitare che gli errori di Koulibaly diventino un caso : Koulibaly e l’autogol contro la Juventus e le sue prestazioni negative nelle prime due giornate di campionato non sono ancora un caso, scrive il Corriere dello Sport, ma fanno rumore. Un po’ sfasato, fuori posizione e stranamente impreciso in queste due prime gare, ma capita e non c’è da farne drammi, eppure erano anni, diciamo dalla prima stagione con Benitez datata 2014-15, che Koulibaly non inciampava in una serie ravvicinata così ...

CorSport : Icardi perde anche l’Atletico. Spunta l’ipotesi Barcellona : Quando mancano meno di due giorni alla fine del mercato, tutto sembra far supporre che Icardi resterà all’Inter almeno fino a gennaio, scrive il Corriere dello Sport. Certo, sul mercato non si può mai mettere un punto fino a quando non scade l’ultimo minuto utile, ma sembrano sfumare tutte le alternative possibili per l’argentino. Leonardo si è fatto avanti contattando Ausilio, è vero, ma la soluzione del Psg potrebbe ...

CorSport : ci sono ancora possibilità che arrivi James al Napoli : La pista che conduce a James Rodriguez non è definitivamente tramontata e qualcuno ha visto nell’infortunio del colombiano una manna dal cielo per il Napoli. Infatti, come scrive il Corriere dello Sport La proposta di Aurelio De Laurentiis non è mai stata «stracciata», vale finché possibile, persino per il last minute, nonostante Lozano vada ad occupare un posto tra le linee e comunque in attacco Il mercato è strano, folle e pieno di ...

CorSport : Il Sassuolo offre 8 milioni per Chiriches. Un timido tentativo anche della Fiorentina : Non si aspettava di essere messo sul mercato, Vlad Chiriches, eppure ci è finito, scrive il Corriere dello Sport. Nonostante costi oltre 10 milioni di euro, per il rumeno non mancano le pretendenti. Tra tutte è in vantaggio il Sassuolo. Il club emiliano dovrebbe spuntarla anche sulla Fiorentina che sabato si è fatta avanti con Giuntoli (e che ha chiesto informazioni anche su Toniolo). Con i toscani si è parlato di una possibile trattativa, ma ...

CorSport : La Fiorentina chiama Llorente (che incontra anche Giuntoli) : Fiorentina-Napoli è diventata anche uno scontro per accaparrarsi Fernando Llorente. Lo scrive il Corriere dello Sport. Pare che ieri il club viola abbia chiamato il fratello-agente dello spagnolo per sondare la possibilità di chiudere l’affare. Ci sarebbe stato un incontro in sede per discuterne. Ma in serata, scrive il quotidiano sportivo, Jesus ha anche incontrato Giuntoli presente in città con il Napoli. Un drink condiviso per ...

CorSport : Oggi Lozano incontra il Napoli. Tra le case in ballo anche quella di Sarri : Visite mediche pienamente superate, per Hirving Lozano. Il Corriere dello Sport scrive che non c’è più traccia della contusione rimediata contro il Den Haag, che costrinse il messicano a uscire dal campo sorretto a spalla dallo staff medico. Ieri il nuovo acquisto del Napoli si è concesso un breve tour romano, poi ha raggiunto via XXIV maggio per concludere le operazioni relative al contratto. Al quale manca solo l’importo della clausola, che ...

CorSport : Verdi resta a Napoli (a meno che non arrivi James) : Niente Torino per Simone Verdi. Tutto bloccato nonostante l’intesa fosse stata trovata già da tempo. L’attaccante resta al Napoli anche nella prossima stagione, nonostante Napoli e Torino si fossero accordati su ogni dettaglio e nonostante lui avesse accettato di buon grado il trasferimento. Lo scrive il Corriere dello Sport, che però lascia ancora aperta una porticina: “può realizzarsi una «rivoluzione», fate caso che arrivi a ...