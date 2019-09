Coppia scomparsa a Piacenza | Sebastiani | “Non voleva più vedermi e l’ho strangolata” Gay

Coppia scomparsa a Piacenza - “gigante buono” e “raptus per troppo amore”. Odg contro le parole usate dalla stampa : “Cronaca distorta” : “Un gigante buono incapace di fare del male”, “l’amava, ma lei l’aveva respinto”, o ancora “un raptus per troppo amore”. Sono solo alcune delle frasi scelte dalla stampa per raccontare l’ultimo caso di femminicidio, quello avvenuto in provincia di Piacenza: vittima Elisa Pomarelli, 28enne, uccisa da Massimo Sebastiani 45enne. parole che però, secondo l’Ordine dei giornalisti, sono ...

Coppia scomparsa a Piacenza - catturato Sebastiani : "Diceva 'la voglio ma lei non vuole saperne''" : “Un soggetto del genere è in grado di fare qualsiasi cosa” aveva detto qualche giorno fa la criminologa Roberta Bruzzone dopo il sopralluogo nell’abitazione di Massimo Sebastiani, l’operaio 45enne che oggi è stato catturato e ha portato gli investigatori a ritrovare il corpo di Elisa Pomarelli l’amica di 28 anni di cui si era invaghito.A colpire in quel sopralluogo erano state le condizioni ...

Coppia scomparsa a Piacenza : catturato e arrestato Massimo Sebastiani - trovato il corpo senza vita di Elisa Pomarelli : Sono finite dopo quasi due settimane le ricerche della Coppia scomparsa in provincia di Piacenza. Lui, Massimo Sebastiani, 45 anni, è stato rintracciato e catturato. Di lei, Elisa Pomarelli, 28 anni, è stato trovato il corpo senza vita. Il ritrovamento del cadavere è avvenuto diverse ore dopo il trasferimento del tornitore – già indagato durante le ricerche per omicidio e occultamento di cadavere – in una caserma dei carabinieri. ...

