Contributo addizionale Naspi 2019 | importo con rinnovo contratto

(Di lunedì 9 settembre 2019)conCon una recente circolare, l’Inps comunica alcune novità a proposito della; aumentano gli importi delche dovrà essere versato dai lavoratori di lavoro.: disincentivare la sottoscrizione di contratti a termine Con il messaggio n. 121 del 6 settembre, l’Inps vuole fornire alcuni chiarimenti in merito all’applicazione di alcune novità introdotte con il Dl n.86/2018 altrimenti detto Decreto Dignità. Queste riguardano i datori di lavoro che per ciascundi, a partire dal 14 luglio 2018, dovranno versare lo 0,50% in più titolo dicon dimissioni: quando spetta l’indennità mensile Tale disposizione rientra nel più ampio quadro di disincentivazione dei contratti di lavoro a tempo determinato tratteggiato, appunto, ...

