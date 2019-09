Casapound oscurata su Facebook e Instagram Di Stefano | Comportamento fuorilegge

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 9 settembre 2019) Blocco sua numerosi account del movimento di estrema destra. Dal primo pomeriggio i profili ufficiali del partito non sono raggiungibili, così come quelli di numerosi responsabili nazionali, locali e provinciali, compresi quelli degli eletti in alcune città italiane. Restano, invece, consultabili i profili su Twitter.“Le persone e le organizzazioni che diffondono odio o attaccano gli altri sulla base di chi sono non trovano posto su. Candidati e partiti politici, così come tutti gli individui e le organizzazioni presenti su, devono rispettare queste regole, indipendentemente dalla loro ideologia. Gli account che abbiamo rimosso oggi violano questa policy e non potranno più essere presenti su”: lo dice all’ANSA un portavoce di ...

