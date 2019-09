Fonte : inmeteo

(Di lunedì 9 settembre 2019) Unadi terremoto relativamenteè stata registrata oggi 9 settembre 2019, esattamente alle 04.57, nelmeridionale poco a largo della.Stando aidell'si è...

InMeteo : NEWS: Calabria: intensa scossa di subduzione nel mar Tirreno in nottata, dati INGV - LoveisLove285 : RT @nthroot: C'è stata una scossa di #Terremoto in #Calabria. Breve ma presumibilmente intensa. Chiaramente avvertita nella provincia di #C… - nthroot : C'è stata una scossa di #Terremoto in #Calabria. Breve ma presumibilmente intensa. Chiaramente avvertita nella provincia di #Cosenza. -