Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2019) A prima vistapotrebbe sembrare un semplice gioco d’azione basato su tanti, ma ci vuole poco per scoprire che sotto le cromature scintillanti della sigla di apertura si nasconde molto di più, a cominciare da unache sembra uscita da un manga, non per niente il character design dei personaggi è stato affidato a Masakazu Katsura, autore di video girl AI e Zetman, manga famosi anche in italia. Lavede una razza interdimensionale, chiamata Chimere, invadere la terra e relegare la popolazione terrestre su una colonia spaziale, L’Arca. Da qui l’umanità cerca un contrattacco formando un corpo di polizia speciale che può sfruttare i Legion, chimere assoggettate al volere umano e utilizzate per poter combattere i propri simili, ed è proprio con un Legion al nostro fianco che inizieremo la nostra carriera in polizia. La varietà di attacchi e di ...

Cascavel47 : Astral Chain, combattimenti adrenalinici ed una storia appassionante ne fanno un must have per Switch… - Noovyis : (Astral Chain, combattimenti adrenalinici ed una storia appassionante ne fanno un must have per Switch) Playhitmus… - lefantomeIT : Interessante crollo: Astral Chain da 1° a 11° dietro un'altro gioco da 87 uscito quasi un anno fa: Spiderman (6°)… -