Salvini | per nuova legge Fornero dovranno passare sui nostri corpi

Salvini : “Domani sarò in piazza a Montecitorio per la fiducia al Conte bis - italiani sono indignati” : Il leader della Lega Matteo Salvini ha confermato la sua presenza domani alla manifestazione a Montecitorio: "La nostra è una piazza pacifica, democratica, a volto scoperto, dove i poliziotti stanno tranquilli, non quella dei centri sociali. Non vedo dove stia il problema rispetto a gente che sta in Parlamento e in piazza".Continua a leggere

Sondaggio Noto - dal Viminale un altro duro colpo per Matteo Salvini : Stefania Lamorgese la più popolare : In questi ultimi giorni, nel periodo che ha seguito la crisi di governo da lui aperta, i sondaggi sono stati tutt'altro che benevoli nei confronti di Matteo Salvini. E ora fa capolino anche una rilevazione di Antonio Noto pubblicata su Il Giorno. Tra le diverse questioni sulle quali è stato chiesto

Perché la deputata e testimone di giustizia Piera Aiello ha denunciato Bonafede e Salvini : "Il Servizio centrale di protezione è un sistema farlocco e così si mettono a rischio le vite dei testimoni di giustizia". A parlare è la deputata Piera Aiello (M5s), componente della commissione parlamentare Antimafia e testimone di giustizia dal 1991, che in questi giorni ha presentato una denuncia per "una grave fuga di notizie" sulla sua famiglia, nei confronti del ministro Cinquestelle della giustizia Alfonso ...

Mattarella e Salvini : rapporti incrinati per la gestione dei dossier del Viminale : Con l'insediamento del nuovo Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese sicuramente il Presidente della Repubblica potrà tirare un sospiro di sollievo: i suoi rapporti con Matteo Salvini infatti non erano particolarmente buoni, visto che il leader della Lega aveva un modo tutto suo di gestire i dossier per quanto riguarda le importanti operazioni di polizia. Un modo di fare che, sicuramente, ha contribuito a rendere ancora più complicati i rapporti ...

Paolo Del Debbio al posto della Ceccardi? L'operazione di Berlusconi - cattive notizie per Salvini : Lo scenario è piuttosto clamoroso. Siamo in Toscana, si parla delle prossime elezioni regionali, le quali potrebbero portare in dote un'altra cattiva notizia per Matteo Salvini. Già, perché secondo quanto anticipato dal Fatto Quotidiano la candidata naturale e designata del centrodestra unito, la pa

Casi Bellanova e Sanfilippo-Salvini : Porro critica i media per disparità di trattamento : Nicola Porro, nel tradizionale appuntamento con la sua rassegna stampa online, ha avuto modo di soffermarsi su quella che, a suo avviso, sarebbe un'evidente disparità di trattamento mediatico verso i due Casi che in questi giorni stanno animando il dibattito politico e non solo. Da un lato c'è il commento di Daniele Capezzone all'abito indossato dal neo ministro per le Politiche Agricole Teresa Bellanova in ocCasione del giuramento al Quirinale; ...

Sondaggio Piepoli - per Matteo Salvini e la Lega ora è un incubo : soglia psicologica - le cifre : È sempre tempo di sondaggi, soprattutto ora, un momento in cui si cerca di comprendere come la crisi di governo e la nascita dell'esecutivo M5s-Pd abbaia rimescolato le carte. Come è noto, tutti gli istituti demoscopici danno conto del crollo della Lega di Matteo Salvini, il quale ha aperto la crisi

Sondaggi politici - governo M5sPd non piace agli italiani : ma Conte supera nel gradimento Salvini : Gli ultimi Sondaggi mettono in luce lo scarso gradimento degli italiani per il neo-nato governo Conte 2: l'alleanza tra Movimento 5 Stelle e Pd non piace agli elettori. Allo stesso tempo, però, sale il gradimento del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che gode di una fiducia maggiore di Matteo Salvini, ora in calo.

Conte 2 - De Luca : “Non c’è più ministra Grillo? Grave perdita - che peccato. Salvini? A Milano spacciatori coi machete - altro che sicurezza” : “Nel nuovo governo c’è stato il cambiamento del ministro della Salute Grillo. Come potete immaginare, è una notizia che mi ha gettato nello sconforto, non ho dormito per 48 ore. Che peccato, ce ne faremo una ragione. Abbiamo avuto questa Grave perdita e ora c’è un nuovo ministro (Roberto Speranza, ndr), una persona garbata e amica. Ma per noi non cambia assolutamente niente “. E’ il commento ironico del presidente ...

Conte 2 - Salvini a Parenzo : “Operazione ideata da Merkel - da Macron e da Ue”. “Veramente l’ha creata lei - che è vittima e carnefice” : “Conte bis? E’ proprio il governo che gli italiani sognavano: Pd, 5 Stelle, Boldrini. Io lascio che il Palazzo si chiuda in se stesso, come fece Maria Antonietta che, quando il popolo in Francia aveva fame, diceva: ‘Lanciate delle brioche’”. Così, a In Onda (La7), l’ex ministro dell’Interno, Matteo Salvini, attacca il governo M5s-Pd-LeU, rendendosi protagonista di un serrato confronto con uno dei conduttori, David Parenzo. “Questa è ...

Caso Sanfilippo : Salvini - "perseverare è diabolico" : "Errare è umano, perseverare è diabolico... E poi loro sarebbero quelli democratici e pacifisti... Viva la Rai!". Così Matteo Salvini commenta su Twitter le nuove dichiarazioni di Fabio Sanfilippo, il giornalista Rai autore di un post contro il segretario della Lega. "P.S. Ovviamente io non mollo e non mollerò mai", aggiunge Salvini.

Caso Sanfilippo : la Rai valuta di sospenderlo per il post su Salvini : La Rai sta valutando le condizioni per una sospensione cautelativa del giornalista Fabio Sanfilippo. E' quanto apprende l'AGI. In azienda ci sarebbe forte irritazione per l'intervista non autorizzata da viale Mazzini in cui lo stesso giornalista ha detto oggi, proprio all'AGI, che a proposito della vicenda relativa al suo post su Facebook rifarebbe più o meno tutto.

Salvini-Sanfilippo è scontro per post che cita la figlia - Rai : 'Affermazioni gravissime' : Fabio Sanfilippo, caporedattore di Radio Rai, è finito al centro di alcune polemiche che sono nate da un suo post su Facebook. Un testo in cui criticava aspramente il leader leghista, preannunciando che, presto, sarebbe arrivato al suicidio dato che avrebbe perso tutto ciò che si era costruito attraverso la politica. Non è mancata la reazione di Salvini che non ha gradito soprattutto il fatto che sia stata citata la figlia all'interno del post. ...

Matteo Salvini e l'augurio di suicidio - finisce male per il giornalista della Rai : "Inaccettabile. Ingiustificabile. Gravissimo". È il duro commento di Fabrizio Salini, ad Rai, raggiunto al telefono dall'Adnkronos, a proposito del post del giornalista Fabio Sanfilippo che invitava Matteo Salvini al suicidio. "La Rai non tollera e non tollererà comportamenti e affermazioni che nien