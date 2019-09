Salvini in comizio ma il microfono non funziona | costretto a urlare in piazza di Vignola

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 8 settembre 2019) Matteoprende la parola dal palco di, in provincia di Modena, per ribadire che “non mollerò mai, se vogliono riaprire i porti dovranno fare i conti con la nostra opposizione“. In Emilia-Romagna si torna al voto per le Regionali e il leader della Lega promette, con a fianco la candidata per il Carroccio, Lucia Borgonzoni, che “dopo 50 anni finalmente manderemo via la sinistra da qui”. I suoi sostenitori, intanto, intonano il coro “elezioni, elezioni” coprendo la voce dell’ex ministro dell’Interno,alla: il, nonostante due tentativi, non ne vuole sapere dire. L'articoloinma ilnonindi. I suoi sostenitori: “Elezioni, elezioni” proviene da Il Fatto Quotidiano.

