Sacerdote cade durante un’escursione | è gravissimo

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 8 settembre 2019) Valentina Dardari Il prete era insieme ad alcuni amici sul Monte Legnone. Quando è scivolato si trovava a circa 700 metri di altitudineundi Seggiano, comune in provincia di Grosseto, caduto in un dirupoin compagnia di alcuni amici. La notizia è stata riportata da ilgiorno.it. Ieri mattina, sabato 7 settembre, il gruppo si trovava su un sentiero del Monte Legnone, a Piantedo, Sondrio, probabilmente in cerca di funghi. Il prete, 61enne che esercita nella provincia di Brescia, era a circa 700 metri di altezza quando improvvisamente è scivolato, forse a causa del terreno umido, precipitando in un burrone. I suoi compagni di escursione hanno subito allertato i soccorsi, erano circa le 10,30. Sul luogo dell’incidente sono giunte le squadre della settima delegazione Valtellina e Valchiavenna del Soccorso alpino e speleologico lombardo, ...