Oninaki : Recensione - Gameplay Trailer e Screenshot : Se avete apprezzato titoli come I am Sestsuna e Lost Sphear, allora amerete anche Oninaki, l’ultima fatica del team Tokyo RPG Factory di Square Enix, che recensiremo quest’oggi per voi, anticipandovi che il gioco è già disponibile su PC, PS4 e Nintendo Switch. Oninaki Recensione Oninaki vi trasporta in un mondo diviso in 2 dimensioni, da un lato abbiamo il regno dei morti e dall’altra il regno dei vivi. Vestite i ...