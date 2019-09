Matteo Berrettini? Cemento | erba e terra rossa | perché lui è il futuro del tennis

US Open – Quanto ha guadagnato Matteo Berrettini? Il tennista italiano riceve un maxi assegno dopo la semifinale : Matteo Berrettini esce sconfitto dalla semifinale degli US Open contro Nadal, ma ha un buon motivo per sorridere: i guadagni schizzano alle stelle La cavalcata trionfale di Matteo Berrettini agli US Open è terminata in semifinale. Il tennista italiano è stato fermato da Rafa Nadal, scoglio ancora insormontabile per il giovane romano che ha comunque dimostrato di poter arrivare in fondo anche nei tornei più importanti del calendario, ...

Us Open - Matteo Berrettini si ferma in semifinale contro Rafael Nadal. Ma lo spagnolo lo mette tra i grandi : “Già uno dei migliori” : Si è chiusa in semifinale l’avventura di Matteo Berrettini agli Us Open. Sotto il tetto chiuso dell’Arthur Ashe il tennista romano è stato sconfitto in tre set dallo spagnolo n.2 del mondo Rafael Nadal per 7-6(6) 6-4 6-1. Troppo più forte ed esperto il 18 volte campione Slam per un Berrettini comunque capace di giocare alla pari per almeno due set, costringendo il maiorchino a tirare fuori il meglio del suo repertorio. Per Nadal quella di ...

US Open 2019 - Rafael Nadal : “Matteo Berrettini è già uno dei migliori al mondo - ha un futuro da vincente” : “Non posso che congratularmi con Matteo Berrettini, è molto forte, è già uno dei migliori al mondo, credo abbia un futuro vincente davanti a lui”. Queste le parole di Rafael Nadal, che consacra l’azzurro dopo la semifinale dagli US Open 2019 di tennis, in cui si è imposto con il punteggio di 7-6 (6) 6-4 6-1. Il campione maiorchino ha sofferto non poco con Berrettini, soprattutto nel primo set e al termine del match ha così sottolineato la grande ...

Rafa Nadal ha battuto Matteo Berrettini e si è qualificato alla finale degli US Open : Il tennista spagnolo Rafa Nadal ha eliminato l’italiano Matteo Berrettini nelle semifinali degli US Open, l’ultimo torneo del Grande Slam della stagione tennistica e uno dei più importanti e prestigiosi al mondo. Nadal ha vinto in tre set (7-6, 6-4, 6-1)

US Open 2019 - Matteo Berrettini : “Sono contento - sento di essere cresciuto molto. Se avessi vinto il primo set…” : Da una parte c’è un po’ di delusione per non essere riuscito nella grande impresa, ma dall’altra la consapevolezza di aver giocato un grandissimo torneo. Matteo Berrettini esce a testa alta dagli US Open 2019 di tennis, sconfitto in semifinale da Rafael Nadal con il punteggio di 7-6 (6) 6-4 6-1 in 2 ore e 39 minuti di gioco. L’italiano ha giocato un ottimo match, soprattutto in avvio, visto che ha avuto due set point al tie-break, che non è però ...

US Open 2019 : Matteo Berrettini sfida Rafael Nadal in una semifinale da brividi. Medvedev e Dimitrov a caccia della prima finale Slam : Sarà una notte che l’Italia, a inizio torneo, non avrebbe pensato di vivere così presto: Matteo Berrettini si gioca la prima semifinale Slam della sua vita, a 23 anni e mezzo, dopo aver fatto tesoro di un tabellone ora insidioso ora favorevole, e lo fa sulla superficie che più lo aveva costretto a cedere le armi in questa stagione. Il romano, dopo aver avuto a che fare con Roger Federer nel tempo di Wimbledon, va a scontrarsi con un altro ...

VIDEO Rafael Nadal : “Matteo Berrettini è uno dei migliori giocatori del mondo - dovrò dare il meglio di me stesso per batterlo” : Matteo Berrettini, dopo la fantastica giornata appena trascorsa New York (Stati Uniti), se vorrà continuare il sogno in questo US Open di tennis memorabile dovrà scalare l’Everest e raggiungere la vetta. Sì, perché affrontare in semifinale l’iberico Rafael Nadal ha questa rappresentazione. Il tre volte vincitore dello Slam americano, grande favorito per il successo finale vista l’uscita di scena di Novak Djokovic e di Roger ...

Matteo Berrettini conquista la semifinale agli US Open e si prepara a sfidare Nadal : Quarantadue anni dopo l’Italia del tennis maschile scrive un’altra pagina di storia grazie a Matteo Berrettini, che dopo poco meno di quattro ore batte Gael Monfils (3-6, 6-3, 6-2, 3-6, 7-6) e conquista la semifinale agli US Open. Un evento raro e perciò di enorme valore, specie se a centrarlo è un 23enne che a dispetto della carta d’identità ha dimostrato di avere tanto altro oltre al talento. Per farsi un’idea dell’impresa basta considerare ...

VIDEO Matteo Berrettini - US Open 2019 : la conferenza stampa dopo la vittoria su Monfils : Matteo Berrettini centra la semifinale degli US Open di tennis: l’azzurro batte il transalpino Gael Monfils nei quarti di finale del torneo maschile al termine di un match combattutissimo concluso sul punteggio di 4-6 6-3 6-3 3-6 7-6 (5) dopo poco meno di quattro ore di aspra battaglia sportiva ed ora attende lo spagnolo Rafael Nadal in semifinale. Di seguito le dichiarazioni di Matteo Berrettini in conferenza stampa a fine match. LA ...

Us Open - quando Matteo Berrettini gioca la semifinale con Nadal e su quale canale vederla : Matteo Berrettini ha raggiunto una storica semifinale agli US Open. Il tennista romano, che ha sconfitto nei quarti Monfils, in semifinale affronterà Rafa Nadal, numero 2 del mondo e tre volte vincitore di questo torneo. La sfida tra Berrettini e Nadal si giocherà nella notte tra venerdì 6 e sabato 7 settembre.Continua a leggere