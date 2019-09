Mattarella e Salvini | rapporti incrinati per la gestione dei dossier del Viminale

Sergio Mattarella e Matteo Salvini - la gestione dei dossier al Viminale aveva compromesso i rapporti tra i due : Ora che Matteo Salvini ha lasciato il Viminale, filtrano dettagli su come avesse gestito la sua parabola al ministero dell'Interno. Dettagli che dimostrano ancora una volta, ammesso e non concesso che ve ne fosse bisogno, come i rapporti tra il leader della Lega e Sergio Mattarella fossero ai minimi

Mattarella in testa ai sondaggi - secondo Conte. Zingaretti primo leader stacca Salvini e Di Maio : secondo un sondaggio dell’Istituto Piepoli, pubblicato da La Stampa, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, continua ad essere il politico che riscuote più fiducia, con un gradimento pari al 66 per cento. Giuseppe Conte invece occupa il secondo gradino del podio con il 60 per cento e un incremento di cinque punti rispetto all’ultima rilevazione del 27 agosto.Al terzo posto c’è il commissario ...

Salvini a Mattarella : "Governo di lunga durata? Non le viene da ridere?". S&P intanto plaude all’esecutivo 5S-PD : La capigruppo della Camera si riunisce lunedì 9 settembre alle 10 per stabilire i tempi del dibattito sulla fiducia al governo Conte bis. Secondo fonti parlamentari, citate da Adnkronos, il dibattito in aula a Montecitorio è previsto per le 11. Sciolta la riserva, nasce il Governo Conte bis. Presentata la squadra dei Ministri Tutti i ministri del Conte bis intanto il ...

Salvini a Mattarella : "È ancora possibile un governo coerente" : Matteo Salvini oggi è stato in diretta pressoché perenne sui social, una sorta di "maratona Salvini" da far invidia a Enrico Mentana. Anche se, sostanzialmente, ripete sempre le stesse cose, ossia che il governo PD-M5S sarebbe un inganno e non s'ha da fare, tra la mattina e la sera ha cambiato appello al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.Infatti Salvini stamattina su Facebook aveva scritto:"Presidente Mattarella, basta, metta fine ...

Governo - M5S e Pd da Conte a Palazzo Chigi : alta tensione. Premier stamani da Mattarella. Salvini : vergognoso mercato poltrone : C'è il concreto rischio che salti tutto. Tra gli ultimatum di Luigi Di Maio e i dubbi dei Dem sulla discontinuità, la trattativa tra M5S e Pd per la formazione di un nuovo Governo...

Governo - Conte a Palazzo Chigi con M5S e Pd. In mattinata l'incontro con Mattarella. Salvini : vergognoso mercato poltrone : È iniziato il vertice a Palazzo Chigi, coordinato dal premier incaricato Giuseppe Conte, tra le delegazioni Pd e M5S formate dai capigruppo al Senato e alla Camera. Le delegazioni di M5S...

Governo - Conte a Palazzo Chigi con M5S e Pd. In mattinata l'incontro con Mattarella. Salvini : vergognoso mercato poltrone : È iniziato il vertice a Palazzo Chigi, coordinato dal premier incaricato Giuseppe Conte, tra le delegazioni Pd e M5S formate dai capigruppo al Senato e alla Camera. Le delegazioni di M5S...

L'appello di Salvini a Mattarella : convochi le elezioni : "Presidente Mattarella, basta, metta fine a questo vergognoso mercato delle poltrone, convochi le elezioni e restituisca la parola e la dignità agli italiani" dichiara il leader leghista Matteo Salvini.

Governo - Conte da Mattarella - trattativa in bilico. Pd : «chiarimenti» - al via il vertice. Salvini : vergognoso mercato poltrone : È iniziato il vertice a Palazzo Chigi, coordinato dal premier incaricato Giuseppe Conte, tra le delegazioni Pd e M5S formate dai capigruppo al Senato e alla Camera. Le delegazioni di M5S...

Governo - Conte da Mattarella - trattativa in bilico. Pd : «chiarimenti» - al via il vertice. Salvini : vergognoso mercato poltrone : È iniziato il vertice a Palazzo Chigi, coordinato dal premier incaricato Giuseppe Conte, tra le delegazioni Pd e M5S formate dai capigruppo al Senato e alla Camera. Le delegazioni di M5S...

Salvini a Mattarella : convochi elezioni : 12.38 "Presidente Mattarella, basta, metta fine a questo vergognoso mercato delle poltrone, convochi le elezioni e restituisca la parola e la dignità agli italiani". E' quanto ha chiesto il leader della Lega, Salvini, al capo dello Stato.

Governo - Conte da Mattarella - trattativa in bilico. Pd : «chiarimenti» - slitta il vertice. Salvini : vergognoso mercato poltrone : Le delegazioni di M5S e Pd sono a palazzo Chigi per l'incontro con il premier incaricato Giuseppe Conte. Per il M5s sono presenti i capigruppo Patuanelli e D'Uva, per il Pd i capigruppo...

Governo - Conte da Mattarella - trattativa in bilico. Pd : «chiarimenti» - slitta il vertice. Salvini : vergognoso mercato poltrone : Conte sarebbe pronto a rinunciare all'incarico di formare il nuovo Governo. In mattinata, dopo l'incontro al Colle con il Capo dello Stato Sergio Mattarella sono emersi in ambienti...

Meloni a #laPiazza : "Non ho capito certe scelte di Salvini Mattarella? Non è obbligato a fare il notaio". VIDEO : Il nuovo governo Pd-M5S, il futuro del Centrodestra e molto altro... La leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni interviene a La Piazza, l'evento organizzato da Affaritaliani.it a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi Segui su affaritaliani.it