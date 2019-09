Pallavolo,azzurre ko con la Serbia 1-3

Niente rivincita della finale mondiale per ledel volley.La squadra di Mazzanti cede alla(1-3) nella semifinale europea di Ankara con questi parziali: 22-25 21-25 25-21 20-25. Domani Italia in campo per il bronzo. L'Italia parte bene nei primi due set, poi si scioglie: avanti 13-9 nel primo, poi la rimonta serba (primo sorpasso 20-21) per il finale 22-25; simile il secondo ceduto 21-25. Bella reazione di orgoglio nel terzo, vinto 21-25. Nel quarto fugasul 14-20,l'Italia ci prova (18-20), poi la resa.(Di sabato 7 settembre 2019)