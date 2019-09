Lozano show col Messico | dribbling e assist dell’azzurro VIDEO

Fonte : forzazzurri

(Di sabato 7 settembre 2019) Hirvingcol. Il nuovo attaccante azzurro da il la con una super azione eper il 3-0 contro la selezione statunitense Hirvingcol. Il nuovo attaccante parte come un razzo, lascia l’ avversario sul posto con unsecco e serve il compagno per il 3-0 che, di fatto, chiude le sorti del match tra i messicani e gli Stati Uniti. Una sfida molto sentita inquella contro gli Stati Uniti. L’ ultimo acquisto del Napoli, che già sabato scorso con la Juve ha fatto capire di che pasta è fatto, è subentrato al compagno di squadra Corona al minuto 70. El Chuky ha giocato venti minuti più recupero, giusto il tempo per confermare le sue qualità con un’ azione strepitosa, personale, che ha portato al gol del 3-0 di Antuna. Muy feliz de estar en @miseleccionmx vamos pic.twitter.com/xm6IczqOmb — Hirving...

ForzAzzurri1926 : @HirvingLozano70 show col #Messico: dribbling e assist dell’azzurro - infoitsport : Napoli, Lozano show contro la Juve: Ancelotti deve trovargli spazio - Paroladeltifoso : Top e Flop – Lozano Show ma Ghoulam e il 4 2 3 1 non funzionano proprio -