Londra | volo British Airways | Voglio essere servito da una bianca

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 7 settembre 2019) Nicola De Angelis Il problema sarebbe sorto quando un'assistente diasiatica disi sarebbe recata da lui per il service sulla tratta di 11 ore e mezza Heathrow - Rio de Janeiro. Peter Nelson, 46 anni, l'ha aggredita verbalmente Un assurdo episodio suldidiretto verso Rio de Janeiro dall'aeroporto diHeathrow dove un uomo d'affari inglese ha iniziato ad insultare pesantemente un'assistente asiatica. La ragazza ha iniziato a piangere dopo il trattamento che Peter Nelson, milionario padre di tre figli e 46enne, ha riservato alla donna. "Voi asiatici pensate dimeglio di noi. Ho pagato il vostro salario per oltre vent'anni e ora nonpiùda voi.una cabin crew", avrebbe detto. L'uomo, che vive in una villa da sogno nell'Ascot, a Berks, è stato ascoltato nella giornata di ieri in ...

