Hillary Clinton | Clooney candidato? Serve gente preparata

Fonte : ilfogliettone

(Di sabato 7 settembre 2019) Sono sbagliati i dazi contro la Cina, ed e' stato sbagliato annullare l'accordo sul nucleare con l'Iran: ha criticato a chiare lettere la politica del presidente Trump,ex first lady ed ex segretario di Stato americano che oggi e' intervenuta al forum Ambrosetti di Cernobbio, sul lago di Como. E proprio da Villa D'Este, a pochi chilometri dalla casa di George, ha spiegato - hanno riferito i partecipanti all'appuntamento - di sperare che non si candidi alle prossime elezioni. Il prossimo presidente, uomo o donna che sia - secondo, battuta alle scorse elezioni proprio da Trump - deve essere preparatissimo perche' le sfide da affrontare sono tante e complesse: dal clima alla difficile situazione economica mondiale.In ogni caso, fino a quando i democratici non sceglieranno il, lei non fara' endorsement e si occupera' dei nipotini, di cui ha ...

martinapennisi : Hillary Clinton non ha perso un’oncia di energia - Pablo51656989 : RT @simo6608: @Nico_Zero_59 @g_occhionero @PatriziaRametta In Italia non ce la voglio.. ho saputo che Epstein è il co fondatore della Hill… - GianPieroCroppo : RT @dariodivico: Hillary Clinton: oggi negli USA si vota un presidente per questioni identitarie, non si vota sull’economia come ai tempi d… -