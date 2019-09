Daniele Dal Moro ha rifiutato Temptation Island Vip | il retroscena

Storie Italiane - la nuova edizione dal 9 settembre su Rai 1 : conduce Eleonora Daniele : Il secondo lunedì di settembre torna in onda anche "Storie Italiane", il programma condotto ogni mattina da Eleonora Daniele su Rai 1. La trasmissione inizierà alle ore 10:00 e andrà avanti per un paio d'ore fino alla messa in onda de La Prova del Cuoco. Tra le novità di quest'anno potrebbero esserci i fiori di arancio per la presentatrice. La Daniele, infatti, il mese scorso aveva confidato al settimanale "Chi" che a settembre si sarebbe ...

Gf Daniele Dal Moro - la sfuriata in stazione : “Ero dietro” - il gieffino ammette : Daniele Dal Moro dopo il Gf, tante le polemiche sull’ex gieffino Se c’è un ex gieffino che è riuscito a far parlare sempre di sé, talvolta anche senza volerlo, dopo la fine del Grande Fratello 16 questo è Daniele Dal Moro; il ragazzo infatti è stato prima criticato per il suo atteggiamento nei confronti di […] L'articolo Gf Daniele Dal Moro, la sfuriata in stazione: “Ero dietro”, il gieffino ammette proviene da ...

Gf - Daniele Dal Moro si sfoga contro gli hater : Branco di scemi da tastiera! : L'ex gieffino rivela che continua a sentire "la ragazza con il cuore di latta" a telefono, dopo l'ufficializzazione della loro rottura... I due indiscussi protagonisti del Grande Fratello 16 sono tornati al centro del gossip. Questa volta, a far parlare di Daniele Dal Moro e Martina Nasoni sono alcune storie condivise dall'ex gieffino Daniele sul suo profilo Instagram. L'influencer ed ex ragazzo de "La ragazza con il cuore di latta", ...

Daniele Dal Moro dopo gli insulti da parte dei fan della Nasoni - sbotta : ‘Basta rompermi’ : Daniele Dal Moro è finito nuovamente nel mirino di alcuni fan. Ancora una volta le accuse contro il giovane, riguardano il rapporto con Martina Nasoni. L’imprenditore veronese è solito finire al centro delle polemiche. Da quando ha smesso di frequentare la vincitrice del GF16, sono varie le accuse rivolte a Daniele: una delle ultime nei suoi confronti, è quella di averci provato con un’amica di Martina Nasoni....Continua a leggere

Daniele Dal Moro difende Martina Nasoni e sbotta : “Branco di scemi” : Daniele Dal Moro del GF perde la pazienza dopo le offese a Martina Nasoni Insieme a Francesca De Andrè e Gennaro Lillio, Martina Nasoni e Daniele Dal Moro hanno fatto molto parlare dopo la fine del Grande Fratello per la loro storia durata qualche mese. Negli ultimi giorni Daniele Dal Moro è stato attaccato in rete: in molti gli hanno attribuito una relazione con una ragazza di nome Veronica, nonchè amica della sua ex Martina Nasoni che nelle ...

Un passo dal cielo 5 - Daniele Liotti : “Sul set ho rischiato la vita” : Daniele Liotti: “Sul set di Un passo dal cielo ho preso un terribile spavento” L’attesa sta per terminare: giovedì 12 settembre, in prima serata su Rai1, prenderà il via la quinta stagione di Un passo dal cielo con Daniele Liotti, Enrico Ianniello e Rocìo Munoz Morales. Intervistato dal settimanale DiPiù Tv, Daniele Liotti ha raccontato di essersi preso un bello spavento sul set di Un passo dal cielo 5: “Stavamo ...

Daniele Liotti - spavento sul set di Un passo dal cielo : “Ho rischiato la vita” : Daniele Liotti è caduto da cavallo durante le riprese di Un passo dal cielo 5 Terrore per Daniele Liotti sul set della quinta stagione di Un passo dal cielo. Durante le riprese – che si sono tenute da maggio 2018 a gennaio 2019 sulle Dolomiti – l’attore ha avuto una brutta caduta da cavallo. Un […] L'articolo Daniele Liotti, spavento sul set di Un passo dal cielo: “Ho rischiato la vita” proviene da Gossip e Tv.

Daniele Dal Moro : fan lo accusano di provarci con un'amica di Martina Nasoni : Daniele Dal Moro è finito nuovamente al centro di una polemica. Questa volta alcuni fan, hanno accusato il giovane di provarci con una ragazza vicina a Martina Nasoni. Martina e Daniele dopo la fine della loro frequentazione, hanno dichiarato di essere rimasti in ottimi rapporti. La stessa vincitrice del GF16 ha ammesso che il veronese non è il tipo di ragazzo adatto a lei. Sebbene la Nasoni abbia accettato la situazione, alcuni fan della ...

Grande Fratello - Daniele Dal Moro sotto accusa : “Ci provi con un’amica di Martina” : Daniele Dal Moro interessato a un’amica di Martina Nasoni? Caos su Instagram Tutto quello che dice e fa Daniele Dal Moro viene puntualmente travisato. Durante la sua ultima diretta, ha parlato di alcuni peluche vinti a Gardaland, che si sono trasformati da teneri trofei a oggetti della discordia! Qualche fan di Martina Nasoni – che […] L'articolo Grande Fratello, Daniele Dal Moro sotto accusa: “Ci provi con un’amica ...

Un passo dal cielo 5 con Daniele Liotti : non più singoli episodi ma un unico film : Giovedì 12 settembre alle 21.25 andrà in onda la prima puntata della quinta stagione della fiction Un passo dal cielo, la seconda con protagonista l’ispettore capo della forestale Francesco Neri interpretato da Daniele Liotti che ha ‘sostituito’ Pietro Thiene dopo l’addio di Terence Hill. E dopo gli ottimi ascolti della quarta, questa è la stagione della conferma dell’attore romano. Una sfida non facile la sua, ...

Daniele Dal Moro - l’amaro sfogo : “Non me ne frega un ca**o” : Martina Nasoni e Daniele Dal Moro: lui reagisce male al gossip In questi ultimi giorni sono circolate diverse indiscrezioni su un presunto riavvicinamento tra Martina Nasoni e Daniele Dal Moro. Difatti molti fan hanno dichiarato sui social di credere fermamente che i due ex fidanzatini avrebbero iniziato a rifrequentarsi in gran segreto. Un gossip che poco è piaciuto a Daniele Dal Moro, il quale, poco fa, evidentemente stufo di leggere tutte ...

Dalla Daniele alla Chiabotto - ecco le nozze vip di settembre : Eleonora Daniele non sta più nella pelle: dopo 16 anni di fidanzamento sposerà Giulio Tassoni. La conduttrice tv si prepara al gran giorno e sogna di diventare presto mamma. nozze in vista anche per Cristina Chiabotto. La ex reginetta di bellezza, fidanzata da oltre un anno con Marco Roscio, potrebbe dire sì entro fine mese. E sarà in Sicilia la location delle nozze religiose di Costanza Caracciolo e Bobo Vieri? Dopo il sì segreto a Milano, i ...

Daniele Dal Moro diviso tra Erica e la Nasoni - i fan insorgono e lui : 'Resto in silenzio' : Daniele Dal Moro continua ad essere uno dei protagonisti dell'ultima edizione del Grande Fratello maggiormente discussi dal pubblico social. Complice la sua storia d'amore con Martina Nasoni, nata all'interno della casa più spiata d'Italia, Daniele ha attirato un bel po' di critiche e anche in questi ultimi giorni si sta parlando di lui, complice il triangolo che si sarebbe formato tra lui, la Nasoni e Erica Piamonte, un'altra concorrente ...

Daniele Dal Moro si sfoga dopo le polemiche su Erica e Martina : 'Siete dei folli' : Il Grande Fratello 16 si è concluso ormai da diversi mesi, ma nonostante ciò alcuni ex protagonisti del reality show continuano ad essere al centro gossip. Tra questi vi è indubbiamente Daniele Dal Moro, il quale si è ritrovato nel bel mezzo di una serie di polemiche per un presunto triangolo sentimentale che riguarderebbe anche Erica Piamonte e Martina Nasoni. Tutto è partito da un'affermazione della 31enne toscana che, rispondendo ad alcune ...