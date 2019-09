Conte 2 | De Luca | “Non c’è più ministra Grillo? Grave perdita | che peccato Salvini? A

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 7 settembre 2019) “Nel nuovo governo c’è stato il cambiamento del ministro della Salute. Come potete immaginare, è una notizia che mi ha gettato nello sconforto, non ho dormito per 48 ore. Che, ce ne faremo una ragione. Abbiamo avuto questae ora c’è un nuovo ministro (Roberto Speranza, ndr), una persona garbata e amica. Ma per noi non cambia assolutamente niente “. E’ il commento ironico del presidente della Regione Campania, Vincenzo De, sulla mancata conferma del ministro della Salute, Giulia(M5s), con la quale si è reso protagonista di un anno di polemica politica per il commissariamento della sanità campana. Nel suo consueto appuntamento settimanale su Lira Tv, il politico del Pd puntualizza: “Dico sempre ai miei concittadini e ai miei collaboratori che la Regione Campania deve imparare a contare sulle proprie forze, non ...

