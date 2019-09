Nuovi dettagli su Google Pixel 4 XL | zoom 8X | 6 GB di RAM e colorazioni bianca e arancione

Shenmue 3 : emergono Nuovi dettagli sui rimborsi : Gli sviluppatori di Shenmue 3 hanno da poco annunciato che in futuro sarà possibile ottenere il rimborso relativo all'esclusività Epic Games Store del gioco. All'epoca della raccolta fondi su Kickstarter infatti, Shenmue 3 doveva essere disponibile su Steam, tuttavia con l'avvento dello store di Epic Games e la sua politica di esclusività, il gioco è migrato su di esso, lasciando stupiti (ed arrabbiati in alcuni casi) i finanziatori. In un primo ...

Red Dead Online : Nuovi dettagli e Trailer sulle professioni : Il mondo di Red Dead Online si evolverà martedì 10 settembre con le professioni della frontiera, che offriranno tre Ruoli specializzati dallo sviluppo unico e attività attraverso i quali potrai scoprire nuove opportunità per arricchire la tua esperienza nella frontiera. Fai il lavoro sporco al posto della legge e consegna alla giustizia i criminali più pericolosi nei panni di un Cacciatore di ...

Röki : Nuovi dettagli sull'avventura fantasy realizzata da ex Guerrilla Games : Röki è stato presentato durante l'E3 di quest'anno attraverso un trailer. Il gioco è sviluppato da Polygon Treehouse, una casa di sviluppo fondata da alcuni ex sviluppatori di Guerrilla Games tra cui spiccano i nomi di Tom Jones e Alex Kanaris-Sotiriou.La giovane protagonista si chiama Tove ed è alla ricerca della sua famiglia, in un mondo in cui mostri provenienti dal folklore scandinavo possono essere sia amici che acerrimi nemici. E' un gioco ...

OnePlus TV è già presente su Amazon India con tanti Nuovi succosi dettagli : Secondo le informazioni riportate sul sito Amazon India, OnePlus TV è dotata di un display QLED 4K da 55 pollici con supporto per Dolby Vision che offre colori, contrasto e luminosità straordinari, inoltre la smart TV è munita di 8 altoparlanti con una potenza in uscita di 50 W e suono Dolby Atmos per offrire un'esperienza cinematografica. L'articolo OnePlus TV è già presente su Amazon India con tanti nuovi succosi dettagli proviene da ...

Borderlands 3 : rivelati Nuovi dettagli sull'endgame - il calendario dei contenuti e la timeline dei DLC : nuovi dettagli su Borderlands 3 sono stati rivelati durante il PAX West, e si concentrano su quello che i giocatori potranno fare una volta conclusa la campagna principale.Durante il Gearbox Main Theatre Show (dove è stato anche annunciato un porting per PC di Borderlands 2 VR), Gearbox ha rivelato maggiori dettagli sia sul contenuto endgame del gioco sia sul supporto post-lancio per Borderlands 3. Quelli che riportiamo sono in realtà dettagli ...

Cyberpunk 2077 : CD Projekt svela Nuovi dettagli sulle armi : Dopo il sostanzioso video gameplay pubblicato pochi giorni fa, CD Projekt RED ha svelato ulteriori dettagli sull'attesissimo Cyberpunk 2077.Night City è un luogo estremamente pericoloso e quindi è bene armarsi di tutto punto prima di affrontare una missione. Come spiegato dal team polacco, i giocatori avranno a disposizione una vasta selezione di bocche da fuoco, che si suddividono suddivideranno essenzialmente in tre categorie principali, ...

Cyberpunk 2077 : Nuovi dettagli su editor - esplorazione e intelligenza artificiale : CD Projekt RED torna a parlare di Cyberpunk 2077, soffermandosi su editor del personaggio, esplorazione, intelligenza artificiale e compagni di avventura, a seguire i dettagli. Nuovi dettagli per Cybperunk 2077 Rispetto l’ultima DEMO abbiamo apportato notevoli modifiche e aggiunte all’editor per la creazione del personaggio. I giocatori potranno decidere se creare un personaggio maschile, femminile o ibrido. Abbiamo deciso di ...

Gli sviluppatori di Cyberpunk 2077 svelano Nuovi dettagli su companion - nemici e aree esplorabili a nuoto : Il lead quest designer di Cyberpunk 2077, Pawel Sasko, ha rivelato nuovi dettagli su companion, aree esplorabili, il sistema di loot e sull'alleato robot Flathead, Sasko ha affermato che a Night City ci sarà molto da esplorare, comprese le zone sotterranee. Ha aggiunto che il protagonista, V, sarà in grado di nuotare e questo dovrebbe permettere al personaggio di scoprire le aree più nascoste e quindi di trovare armi o potenziamenti più rari.I ...

Nuovi dettagli su Samsung Galaxy M20s e Galaxy M30s - tra capacità della batteria e primi render : primi render per Samsung Galaxy M30s e Nuovi dettagli sulla capacità della batteria di Galaxy M20s. L'articolo Nuovi dettagli su Samsung Galaxy M20s e Galaxy M30s, tra capacità della batteria e primi render proviene da TuttoAndroid.

Marvel's Avengers - Nuovi dettagli per quanto riguarda il sistema di progressione - personalizzazione e ricompense : Square Enix ha mostrato pochissimi giorni fa un nuovo video di gameplay dedicato a Marvel's Avengers che ci mostra il prologo del gioco contenente cinque personaggi principali giocabili.Ma ci sono ancora molte cose che non sappiamo del gioco. Ad esempio, sappiamo che una parte fondamentale del gameplay di Avengers ruoterà attorno ad equipaggiamento e loot, ma come funzioneranno queste cose? E come potrà essere sviluppato ogni personaggio durante ...

Redmi Note 8 - Redmi Note 8 Pro e Lu Weibing escono allo scoperto con Nuovi dettagli : Redmi Note 8, Redmi Note 8 Pro e Lu Weibing escono allo scoperto rivelando alcune delle specifiche tecniche: scopriamo nuovi dettagli su colorazioni, versioni e sensore fotografico. L'articolo Redmi Note 8, Redmi Note 8 Pro e Lu Weibing escono allo scoperto con nuovi dettagli proviene da TuttoAndroid.

Pete Lau svela Nuovi succulenti dettagli su OnePlus TV : Bisognerà attendere il prossimo mese per conoscere la prima smart TV di OnePlus, il cui nome ufficiale dovrebbe essere OnePlus TV. Pete Lau, CEO del produttore cinese, nel corso di un’intervista concessa a Business Insider ha rivelato alcuni dettagli su tale dispositivo, il cui lancio ufficiale è in programma per settembre, con esordio sul mercato […] L'articolo Pete Lau svela nuovi succulenti dettagli su OnePlus TV proviene da ...

Overpass : Nuovi dettagli per l’Off-Road di Zordix Raging e Bigben : Arrivano oggi Nuovi dettagli relativi a Overpass, la nuova simulazione di corse off-road sviluppata da Zordix Raging e pubblicata da Bigben. Un nuovo video sottolinea l’innovativo e unico concept di gioco, che i fan dei motorsport e della guida estrema ameranno. Controllando 25 buggie e quad delle marche più famose (Arctic Cat, Yamaha, Polaris e Suzuki), i giocatori dovranno affrontare tracciati estremi, ...

Life is Strange 2 : Nuovi dettagli sull’EPISODIO 4 : Il viaggio dei fratelli Diaz verso una nuova vita in Messico giunge a un punto di svolta nell’Episodio 4 di Life is Strange 2, “Faith”. La seconda stagione della pluripremiata serie di SQUARE ENIX External Studios e del team di Life is Strange di Raoul Barbet e Michel Koch alla DONTNOD Entertainment continua il 22 agosto 2019. Dopo essere stato ferito gravemente nella contea di Humboldt, in California, Sean si risveglia ...