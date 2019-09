Milano | rapine e lesioni a transessuali | arrestato

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 6 settembre 2019), 6 set. (AdnKronos) – Li approcciava gentilmente e poi li rapinava e aggrediva. E’ statoun cittadino transessuale peruviani di 47 anni a. La polizia lo ha accusato di rapina aggravata dall’uso di armi epersonali pluriaggravate. Le indagini sono iniziate il 2 luglio quando un 36enne transessuale peruviano è stato avvicinato, in viale Fulvo Testi, dal suo connazionale. Dopo averle offerte da bere, si è proposto di accompagnarlo a casa. Arrivati in piazzale Loreto, la vittima è stata aggredita e minacciata per ottenere dei soldi. Il 36enne è riuscito a fuggire dall’auto, ma è stato rincorso e colpito al volto con una bottiglia raccolta da terra riportando una profonda lesione al braccio. L’agressore è riuscito a portare via 500 euro, un telefono e una borsa per poi fuggire in auto. Soccorsa dagli agenti di polizia, la ...

gaiaitaliacom : Rapine agli uffici postali in provincia di Varese. In manette donna 60enne - milanonewsgaia : Rapine agli uffici postali in provincia di Varese. In manette donna 60enne -